Минцифры совместно с #EU4Business объявило программу на большие гранты. Общая сумма программы составляет 750 тысяч евро, каждый из участников может получить пособие в размере 25 тысяч евро.

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Кто может получить грант и как его можно потратить

Условия участия в грантовой программе очень просты. Первое, что нужно – иметь зарегистрированное ООО. Также не требуется вести бизнес на временно оккупированных территориях, в России, Беларуси или других подсанкционных странах.

Бизнес обязан работать над разработкой инновационных товаров. Также гранты могут получить компании, имеющие потенциал для развития экспорта.

Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Да, бестселлер Škoda Octavia – это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.

Участники программы должны иметь от 11 до 100 наемных работников. Заработок предприятия не должен превышать 10 миллионов евро в год.

На грант не могут подаваться компании, являющиеся банкротами или имеющие долги. Дедлайн подачи заявок – 18:00 25 августа.