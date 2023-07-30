Мінцифри спільно з #EU4Business оголосило програму на великі гранти. Загальна сума програми становить 750 тисяч євро, кожен з учасників може отримати допомогу у розмірі 25 тисяч євро.

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Хто може отримати грант та як його можна витратити

Умови для участі у грантовій програмі дуже прості. Перше, що потрібно – мати зареєстроване ТОВ. Також не потрібно вест бізнес на тимчасово окупованих територіях, у Росії, Білорусі чи інших підсанкційних країнах.

Бізнес повинен працювати над розробкою інноваційних продуктів. Також гранти можуть отримати компанії, які мають потенціал для розвитку на експорт.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Учасники програми повинні мати від 11 до 100 найманих працівників. Заробіток підприємства не повинен перевищувати 10 мільйонів євро на рік.

На грант не можуть подаватися компанії, які є банкрутами або мають борги. Дедлайн подання заявок – 18:00 25 серпня.