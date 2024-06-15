Поддержка предпринимателей

Как сообщили в Минэкономики, более 5 тысяч украинских предпринимателей смогут воспользоваться микрогрантами от государства. Общий размер выделенной помощи – 1,2 миллиарда гривен.

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В рамках программы "Собственное дело" помощь уже получили 5029 украинцев. Они смогут потратить деньги на открытие своего дела или его развитие, если начали деятельность раньше.

Также отобрали 369 победителей, которые получат на развитие своего дела 88 миллионов гривен.

Победители получат от государства 1,2 миллиарда гривен микрогрантов. 80% из них – предприниматели, которые взяли грант на развитие и масштабирование своего бизнеса, 20% – люди, которые только начинают собственное дело,

– рассказала Татьяна Бережная, заместитель министра экономики.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Сколько предпринимателей уже воспользовались программой

Программа "Собственное дело" стартовала в июле 2022 года. С тех пор помощь от государства получили более 17 тысяч украинцев, в которых было инвестировано 4,3 миллиарда гривен.

Согласно ожиданиям, реализация программы позволит создать 38 тысяч рабочих мест. Относительно возврата денег, то через три года они снова будут в бюджете в виде налогов.