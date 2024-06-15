Підтримка підприємців

Як повідомили у Мінекономіки, більш як 5 тисяч українських підприємців зможуть скористатися мікрогрантами від держави. Загальний розмір виділеної допомоги – 1,2 мільярда гривень.

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В рамках програми "Власна справа" допомогу вже здобули 5029 українців. Вони зможуть витратити гроші на відкриття своєї справи або її розвиток, якщо почали діяльність раніше.

Також відібрали 369 переможців, які отримають на розвиток своєї справи 88 мільйонів гривень.

Переможці отримають від держави 1,2 мільярда гривень мікрогрантів. 80% з них – підприємці, які взяли грант на розвиток та масштабування свого бізнесу, 20% – люди, які тільки починають власну справу,

– розповіла Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Скільки підприємців вже скористалися програмою

Програма "Власна справа" стартувала у липні 2022 року. З того часу допомогу від держави отримали понад 17 тисяч українців, в яких було інвестовано 4,3 мільярда гривень.

Згідно з очікуваннями, реалізація програми дозволить створити 38 тисяч робочих місць. Щодо повернення грошей, то через три роки вони знову будуть у бюджеті у вигляді податків.