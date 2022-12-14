Кроме того, продажи одного из самых крупных ритейлеров одежды выросли на 19% против аналогичного периода прошлого года. Так, показатели даже несколько превзошли прогнозы аналитиков.

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Inditex демонстрирует рост, несмотря на ухудшение экономических условий

Согласно данным Reuters, рыночная стоимость группы компаний Inditex, которой кроме Zara также принадлежат бренды Massimo Dutti и Bershka, выросла до 3,1 миллиарда евро, хотя еще год назад оценивалась в 2,5 миллиарда евро.

Прекрасные показатели продаж указывают на качество дизайна продукта и предложения, а также на более привлекательную цену, если сравнивать с аналогами. Ведь повышение цен является меньшим, чем в целом по рынку (в конкурентов Inditex – ред. 24 канал),

– подчеркнул аналитик Deutsche Bank Адам Кокрейн.

Отмечается, что в последнее время Inditex начала предлагать все больше модных вещей Zara в более дорогом сегменте, что было нетипичным для бренда раньше. По мнению аналитиков, именно такой подход позволил компании продавать товары по более высоким ценам и привлечь клиентов, привыкших покупать одежду класса люкс.

Генеральный директор испанской группы компаний Гарсия Масейрас отметил, что Inditex удалось продемонстрировать хорошие результаты в США, и в дальнейшем он уверен в перспективах роста на рынке Китая.

В то же время, продажи Inditex в третьем квартале 2022 года росли медленнее, чем в предыдущие месяцы, – в целом на 11%. Аналитики отмечают, что это указывает на ухудшение потребительской среды. При этом ожидается, что к 2024 году на онлайн-покупки товаров брендов Inditex будет приходиться 30% от общего объема продаж испанской группы компаний.

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