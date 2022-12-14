Крім того, продажі одного з найбільших ритейлерів одягу зросли на 19% проти аналогічного періоду минулого року. Так, показники навіть дещо перевершили прогнози аналітиків.

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Inditex демонструє зростання, попри погіршення економічних умов

За даними Reuters, ринкова вартість групи компаній Inditex, якій окрім Zara також належать бренди Massimo Dutti і Bershka, наразі зросла до 3,1 мільярда євро, хоча ще рік тому оцінювалась у 2,5 мільярда євро.

Чудові показники продажів вказують на якість дизайну продукту та пропозиції, а також на більш привабливу ціну, якщо порівнювати з аналогами. Адже підвищення цін є меншим, ніж загалом по ринку (у конкурентів Inditex – ред. 24 канал),

– підкреслив аналітик Deutsche Bank Адам Кокрейн.

Зазначається, що останнім часом Inditex почала пропонувати все більше модних речей Zara у дорожчому сегменті, що було нетиповим для бренду раніше. На думку аналітиків, саме такий підхід дозволив компанії продавати товари за вищими цінами та залучити клієнтів, які звикли купувати одяг класу люкс.

Генеральний директор іспанської групи компаній Гарсія Масейрас зауважив, що Inditex вдалось продемонструвати хороші результати у США, й надалі він впевнений у перспективах зростання на ринку Китаю.

Водночас, продажі Inditex у третьому кварталі 2022 року зростали повільніше, ніж у попередні місяці, – загалом на 11%. Аналітики зауважують, що це відображає погіршення споживчого середовища. При цьому очікується, що до 2024 року на онлайн-покупки товарів брендів Inditex припадатиме 30% від загального обсягу продажів іспанської групи компаній.

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