Новая волна приватизации

В Минэкономики пообещали изъятые средства направить на нужды ВСУ. Также в министерстве рассказали, что в настоящее время в государственной собственности находятся более 3 тысяч предприятий. Большая часть из них, а именно 1,8 тысячи фирм, не ведут хозяйственной деятельности. Ожидается, что новые владельцы смогут возобновить их работу.

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Наша стратегия стабильна – уменьшать роль государства в управлении предприятиями. Этим мы также аккумулируем экономические ресурсы для ускорения победы. Приватизация поможет оживить деловую активность, откроет путь к инвестированию, обеспечит украинцев рабочими местами.

– объяснила министр экономики Юлия Свириденко.

Торги будут стартовать с балансовой стоимости актива, а окончательную цену определят на аукционе. Наиболее перспективными объектами приватизации в структуре назвали комбинаты хлебопродуктов и спиртовые заводы.

Новые правила приватизации

Юлия Свириденко также напомнила, что теперь приватизация проходит по новым правилам:

приватизироваться будут цельные имущественные комплексы;

кредиторы получат гарантии возврата собственных средств;

сроки проведения приватизации сократили;

растут гарантийные взносы, а оплата за актив будет производиться сразу после проведения аукциона.

Детальнее Фонд госимущества объявил первые аукционы по новым правилам

Это исключит попытки через суды затягивать приватизационный процесс. В результате мы получим эффективного собственника, который сохранит профиль предприятия, рабочие места, инвестирует средства и будет развивать бизнес,

– подчеркнула она.

Старт новой волны приватизации: коротко

С 1 сентября в Украине стартовала новая волна массовой приватизации, ранее анонсированная премьером Денисом Шмыгалем.

По его мнению, приватизация позволит расширить производство для аграриев.

Первые торги пройдут 19 и 20 сентября. Это будет аукцион по продаже Кобыловолоцкого МПД ГП "Укрспирт" и торги по продаже Мариловского МПД ГП "Укрспирт" соответственно.

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