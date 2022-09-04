Новая волна приватизации
В Минэкономики пообещали изъятые средства направить на нужды ВСУ. Также в министерстве рассказали, что в настоящее время в государственной собственности находятся более 3 тысяч предприятий. Большая часть из них, а именно 1,8 тысячи фирм, не ведут хозяйственной деятельности. Ожидается, что новые владельцы смогут возобновить их работу.
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Наша стратегия стабильна – уменьшать роль государства в управлении предприятиями. Этим мы также аккумулируем экономические ресурсы для ускорения победы. Приватизация поможет оживить деловую активность, откроет путь к инвестированию, обеспечит украинцев рабочими местами.
– объяснила министр экономики Юлия Свириденко.
Торги будут стартовать с балансовой стоимости актива, а окончательную цену определят на аукционе. Наиболее перспективными объектами приватизации в структуре назвали комбинаты хлебопродуктов и спиртовые заводы.
Новые правила приватизации
Юлия Свириденко также напомнила, что теперь приватизация проходит по новым правилам:
- приватизироваться будут цельные имущественные комплексы;
- кредиторы получат гарантии возврата собственных средств;
- сроки проведения приватизации сократили;
- растут гарантийные взносы, а оплата за актив будет производиться сразу после проведения аукциона.
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Это исключит попытки через суды затягивать приватизационный процесс. В результате мы получим эффективного собственника, который сохранит профиль предприятия, рабочие места, инвестирует средства и будет развивать бизнес,
– подчеркнула она.
Старт новой волны приватизации: коротко
- С 1 сентября в Украине стартовала новая волна массовой приватизации, ранее анонсированная премьером Денисом Шмыгалем.
- По его мнению, приватизация позволит расширить производство для аграриев.
- Первые торги пройдут 19 и 20 сентября. Это будет аукцион по продаже Кобыловолоцкого МПД ГП "Укрспирт" и торги по продаже Мариловского МПД ГП "Укрспирт" соответственно.