Нова хвиля приватизації

У Мінекономіки пообіцяли вилучені кошти спрямувати на потреби ЗСУ. Також у міністерстві розповіли, що нині в державній власності перебуває понад 3 тисячі підприємств. Більша частина з них, а саме 1,8 тисячі фірм, не ведуть господарської діяльності. Тож очікується, що нові власники зможуть відновити їхню роботу.

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Наша стратегія стабільна – зменшувати роль держави в управлінні підприємствами. Цим ми також акумулюємо економічні ресурси для пришвидшення нашої перемоги. Приватизація допоможе пожвавити ділову активність, відкриє шлях до інвестування, забезпечить українців робочими місцями,

– пояснила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Торги стартуватимуть з балансової вартості активу, а остаточну ціну визначать під час аукціону. Найбільш перспективними об’єктами на приватизацію в структурі назвали комбінати хлібопродуктів та спиртові заводи.

Нові правила приватизації

Юлія Свириденко також нагадала, що тепер приватизація відбувається за новими правилами:

приватизуватися будуть цілісні майнові комплекси;

кредитори отримають гарантії повернення своїх коштів;

терміни проведення приватизації скоротили;

зростають гарантійні внески, а оплата за актив буде відбуватися одразу після проведення аукціону.

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Це унеможливить спроби через суди затягувати приватизаційний процес. В результаті ми отримаємо ефективного власника, який збереже профіль підприємства, робочі місця, інвестує кошти та розвиватиме бізнес,

– підкреслила вона.

Старт нової хвилі приватизації: коротко

З 1 вересня в Україні стартувала нова хвиля масової приватизації, яку раніше анонсував прем'єр Денис Шмигаль.

На його думку, приватизація дасть можливість розширити виробництво для аграріїв.

Перші торги відбудуться 19 та 20 вересня. Це буде аукціон з продажу Кобиловолоцького МПД ДП "Укрспирт" та торги з продажу Марилівського МПД ДП "Укрспирт" відповідно.

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