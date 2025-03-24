С какими трудностями встретились украинцы

Это привело к тому, что 41% украинцев не смогли найти работу или получить повышение из-за неопределенности своего иммиграционного статуса, 22% потеряли работу, а 24% имели трудности с продлением аренды жилья, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Исследование, проведенное Университетом Бирмингема среди 1 133 украинских беженцев, показало, что 94% из них планируют продлить свои визы.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, 68% украинцев намерены остаться в стране после окончания войны,

– говорится в статье.

Сколько украинцев в Великобритании

Всего в Великобритании находится около 220 тысяч украинских беженцев, которые получили визы через различные программы, включая семейную и Homes for Ukraine. Последняя позволяла украинцам находиться в стране при поддержке спонсоров и предоставляла трехлетние визы.

Хотя правительство Великобритании предусмотрело возможность продления этих виз еще на 18 месяцев, процесс не будет автоматическим.

Важно! С 4 февраля 2025 года владельцы таких виз смогут подавать заявки на продление в Министерство внутренних дел, однако рассмотрение заявок может занять несколько месяцев, что создает дополнительные трудности для беженцев.