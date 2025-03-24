З якими труднощами зустрілись українці

Це призвело до того, що 41% українців не змогли знайти роботу або отримати підвищення через невизначеність свого імміграційного статусу, 22% втратили роботу, а 24% мали труднощі з продовженням оренди житла, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Дослідження, проведене Університетом Бірмінгема серед 1 133 українських біженців, показало, що 94% з них планують продовжити свої візи.

За даними Національної статистичної служби Великої Британії, 68% українців мають намір залишитися в країні після закінчення війни,

– ідеться у статті.

Скільки українців у Великій Британії

Загалом у Великій Британії перебуває близько 220 тисяч українських біженців, які отримали візи через різні програми, включаючи сімейну та Homes for Ukraine. Остання дозволяла українцям перебувати в країні за підтримки спонсорів і надавала трирічні візи.

Хоча уряд Великої Британії передбачив можливість продовження цих віз ще на 18 місяців, процес не буде автоматичним.

Важливо! З 4 лютого 2025 року власники таких віз зможуть подавати заявки на продовження в Міністерство внутрішніх справ, проте розгляд заявок може зайняти кілька місяців, що створює додаткові труднощі для біженців.