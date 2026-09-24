Где можно продавать собранные грибы
Сама по себе продажа съедобных дикорастущих грибов не запрещена. Однако законность реализации зависит от того, где именно продается продукция и подтверждена ли ее безопасность, пишет "Судебная-юридическая газета".
Один из предусмотренных законом вариантов – агропродовольственный рынок. Там дикорастущие грибы должны пройти лабораторный контроль.
Госпродпотребслужба отмечает, что для реализации грибов требуется экспертное заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Соответствующий контроль проводят непосредственно на агропродовольственных рынках.
Действующие Правила торговли на рынках также предусматривают возможность продажи свежих и сушеных грибов при условии соблюдения установленных требований. То есть физическое лицо может реализовывать разрешенную к продаже грибную продукцию на агропродовольственном рынке, если:
- торговля осуществляется в установленном для этого месте;
- грибы соответствуют требованиям безопасности;
- имеется необходимое экспертное заключение лаборатории;
- соблюдаются правила конкретного рынка.
Нужно ли регистрироваться в качестве ФЛП для продажи грибов
Отдельный вопрос – должен ли человек регистрироваться в качестве ФЛП, если хочет продавать собранные грибы.Здесь важно не путать разовую продажу собственной продукции с систематической хозяйственной деятельностью:
- Сам факт того, что человек несколько раз продал собранные грибы, еще не означает автоматического нарушения правил государственной регистрации.
- Для привлечения к ответственности необходимо установить, что лицо фактически осуществляет хозяйственную деятельность, для которой закон требует регистрации.
- Если такая деятельность осуществляется без государственной регистрации субъекта хозяйствования, может применяться статья 164 КоАП.
За ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации предусмотрен штраф от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Поэтому утверждения типа "продал грибы без ФЛП – автоматически получил большой штраф" являются слишком упрощенными. В каждой ситуации имеет значение характер продажи и то, является ли она именно хозяйственной деятельностью.
Какие грибы продавать нельзя
С домашними грибными консервами ситуация значительно строже. На агропродовольственных рынках запрещено продавать грибные консервы домашнего приготовления. Это касается именно продукции, изготовленной в домашних условиях.
Поэтому свежая или сушеная грибная продукция и домашняя банка маринованных грибов имеют разный юридический статус.
Когда можно получить штраф
Один из случаев, когда продавца могут привлечь к административной ответственности, – торговля с рук в неустановленном месте. Статья 160 КоАП предусматривает ответственность за торговлю в городах с рук на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и других неустановленных местах.
За такое нарушение предусмотрен штраф от 1 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан, а предметы торговли могут быть конфискованы. В то же время здесь есть важный нюанс.
Часть первая статьи 160 КоАП напрямую касается торговли в городах. Поэтому нельзя автоматически утверждать, что любая продажа грибов, например, у дороги за пределами населенного пункта, подпадает именно под эту статью.
К слову, есть способ рассчитать идеальный день для поездки за грибами. Это зависит, в частности, от дождя.
Опытные грибники обычно ждут примерно 3–4 дня после хорошего дождя. За это время в лесу сохраняется достаточно влаги, а грибница получает условия для образования плодовых тел. Также стоит посмотреть прогноз на ближайшие дни. Если после дождя установилась умеренная температура без жары и сильного ветра, влага дольше будет сохраняться в лесу.