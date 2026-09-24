Где можно продавать собранные грибы

Сама по себе продажа съедобных дикорастущих грибов не запрещена. Однако законность реализации зависит от того, где именно продается продукция и подтверждена ли ее безопасность, пишет "Судебная-юридическая газета".

Один из предусмотренных законом вариантов – агропродовольственный рынок. Там дикорастущие грибы должны пройти лабораторный контроль.

Госпродпотребслужба отмечает, что для реализации грибов требуется экспертное заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Соответствующий контроль проводят непосредственно на агропродовольственных рынках.

Действующие Правила торговли на рынках также предусматривают возможность продажи свежих и сушеных грибов при условии соблюдения установленных требований. То есть физическое лицо может реализовывать разрешенную к продаже грибную продукцию на агропродовольственном рынке, если:

торговля осуществляется в установленном для этого месте;

грибы соответствуют требованиям безопасности;

имеется необходимое экспертное заключение лаборатории;

соблюдаются правила конкретного рынка.

Нужно ли регистрироваться в качестве ФЛП для продажи грибов

Отдельный вопрос – должен ли человек регистрироваться в качестве ФЛП, если хочет продавать собранные грибы.Здесь важно не путать разовую продажу собственной продукции с систематической хозяйственной деятельностью:

Сам факт того, что человек несколько раз продал собранные грибы, еще не означает автоматического нарушения правил государственной регистрации. Для привлечения к ответственности необходимо установить, что лицо фактически осуществляет хозяйственную деятельность, для которой закон требует регистрации. Если такая деятельность осуществляется без государственной регистрации субъекта хозяйствования, может применяться статья 164 КоАП.

За ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации предусмотрен штраф от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Поэтому утверждения типа "продал грибы без ФЛП – автоматически получил большой штраф" являются слишком упрощенными. В каждой ситуации имеет значение характер продажи и то, является ли она именно хозяйственной деятельностью.

Какие грибы продавать нельзя

С домашними грибными консервами ситуация значительно строже. На агропродовольственных рынках запрещено продавать грибные консервы домашнего приготовления. Это касается именно продукции, изготовленной в домашних условиях.

Поэтому свежая или сушеная грибная продукция и домашняя банка маринованных грибов имеют разный юридический статус.

Когда можно получить штраф

Один из случаев, когда продавца могут привлечь к административной ответственности, – торговля с рук в неустановленном месте. Статья 160 КоАП предусматривает ответственность за торговлю в городах с рук на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и других неустановленных местах.

За такое нарушение предусмотрен штраф от 1 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан, а предметы торговли могут быть конфискованы. В то же время здесь есть важный нюанс.

Часть первая статьи 160 КоАП напрямую касается торговли в городах. Поэтому нельзя автоматически утверждать, что любая продажа грибов, например, у дороги за пределами населенного пункта, подпадает именно под эту статью.

К слову, есть способ рассчитать идеальный день для поездки за грибами. Это зависит, в частности, от дождя.

Опытные грибники обычно ждут примерно 3–4 дня после хорошего дождя. За это время в лесу сохраняется достаточно влаги, а грибница получает условия для образования плодовых тел. Также стоит посмотреть прогноз на ближайшие дни. Если после дождя установилась умеренная температура без жары и сильного ветра, влага дольше будет сохраняться в лесу.