Де можна продавати зібрані гриби

Сам продаж їстівних дикорослих грибів не заборонений. Однак законність реалізації залежить від того, де саме продається продукція та чи підтверджена її безпечність, пише "Судовою-юридична газета".

Один із передбачених законом варіантів – агропродовольчий ринок. Там дикорослі гриби мають пройти лабораторний контроль.

Держпродспоживслужба зазначає, що для реалізації грибів потрібен експертний висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Відповідний контроль проводять безпосередньо на агропродовольчих ринках.

Чинні Правила торгівлі на ринках також передбачають можливість продавати свіжі та сушені гриби за умови дотримання встановлених вимог. Тобто фізична особа може реалізовувати дозволену до продажу грибну продукцію на агропродовольчому ринку, якщо:

торгівля відбувається у встановленому для цього місці;

гриби відповідають вимогам безпечності;

є необхідний експертний висновок лабораторії;

дотримуються правила конкретного ринку.

Чи потрібен ФОП для продажу грибів

Окреме питання – чи має людина реєструватися ФОП, якщо хоче продавати зібрані гриби. Тут важливо не плутати разовий продаж власної продукції з систематичною господарською діяльністю:

Сам факт того, що людина кілька разів продала зібрані гриби, ще не означає автоматичного порушення правил державної реєстрації. Для застосування відповідальності потрібно встановити, що особа фактично провадить господарську діяльність, для якої закон вимагає реєстрації. Якщо така діяльність здійснюється без державної реєстрації суб'єкта господарювання, може застосовуватися стаття 164 КУпАП.

За провадження господарської діяльності без державної реєстрації передбачений штраф від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тому твердження на кшталт "продав гриби без ФОП – автоматично отримав великий штраф" є занадто спрощеним. У кожній ситуації має значення характер продажу та те, чи є він саме господарською діяльністю.

Які гриби продавати не можна

З домашніми грибними консервами ситуація значно суворіша. На агропродовольчих ринках заборонено продавати грибні консерви домашнього виготовлення. Це стосується саме продукції, виготовленої в домашніх умовах.

Тому свіжа або сушена грибна продукція та домашня банка маринованих грибів мають різний юридичний статус.

Коли можна отримати штраф

Один із випадків, коли продавця можуть притягнути до адміністративної відповідальності, – торгівля з рук у невстановленому місці. Стаття 160 КУпАП передбачає відповідальність за торгівлю в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та інших невстановлених місцях.

За таке порушення передбачений штраф від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а предмети торгівлі можуть конфіскувати. Водночас тут є важливий нюанс.

Частина перша статті 160 КУпАП прямо стосується торгівлі в містах. Тому не можна автоматично стверджувати, що будь-який продаж грибів, наприклад, біля дороги за межами населеного пункту, підпадає саме під цю статтю.

До слова, є спосіб вирахувати ідеальний день для поїздки по гриби. Це залежить, зокрема, від дощу.

Досвідчені грибники зазвичай чекають приблизно 3 – 4 дні після хорошого дощу. За цей час у лісі зберігається достатньо вологи, а грибниця отримує умови для формування плодових тіл. Також варто подивитися прогноз на наступні дні. Якщо після дощу встановилася помірна температура без спеки та сильного вітру, волога довше зберігатиметься в лісі.