Так, производственные центры компаний-партнеров Apple активно смещаются из КНР в Индию и Вьетнам. Таким образом, отмечают аналитики, компании стремятся повысить устойчивость цепочек поставок, избежать влияния геополитических проблем и сложной ситуации с COVID-19 в Китае на собственное производство.
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Индия и Вьетнам становятся более привлекательными для производителей электроники, чем Китай
По прогнозам Counterpoint Research, прямая замена рынка Китая нескоро появится в планах ряда компаний. Однако такие фирмы, как Foxconn и тайваньская Pegatron Corp, уже закладывают основу для больших объемов работ по сборке и упаковке продукции за пределами КНР.
Во главе с Foxconn и Pegatron, компании уже вложили средства в заводы, производственные линии и обучение персонала в Индии,
– подчеркивают аналитики.
Отмечается, что более чем миллиардное население Индии и высокий уровень рождаемости в стране делает ее привлекательным рынком сбыта конечной продукции и потенциальной производственной базой комплектующих для электроники.
Тем временем Вьетнам предлагает более низкую стоимость рабочей силы, чем в Китае. Согласно отчету Counterpoint Research, Вьетнам уже привлек 21 поставщика комплектующих Apple для работы в стране.
К слову, по данным Всемирного банка, в Китае с 2020 года наблюдается постепенное сокращение рабочей силы. Это, по данным аналитиков, также может оказать значительное влияние на открытие новых производств и перемещение существующих мощностей за пределы КНР.
Напомним, что в ноябре на заводе Foxconn в китайском Чжэнчжоу, где собирается наибольшее количество iPhone 14 Pro, происходили массовые забастовки сотрудников. Работники протестовали против жестких санитарных ограничений на предприятии, введенных властями Китая на фоне новой вспышки COVID-19. В результате Apple может недосчитаться миллионов единиц своих новых смартфонов в этом году.