Так, виробничі центри компаній-партнерів Apple активно зміщуються з КНР в Індію та В'єтнам. Таким чином, зазначають аналітики, компанії прагнуть підвищити стійкість ланцюжків постачання, уникнути впливу геополітичних проблем і складної ситуації з COVID-19 у Китаї на власне виробництво.

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Індія та В'єтнам стають привабливішими для виробників електроніки, ніж Китай

За прогнозами Counterpoint Research, пряма заміна ринку Китаю не скоро з'явиться у планах низки компаній. Проте, такі фірми, як Foxconn і тайванська Pegatron Corp, уже закладають основу для більших обсягів робіт зі складання та пакування продукції за межами КНР.

На чолі з Foxconn та Pegatron компанії вже вклали кошти у заводи, виробничі лінії та навчання персоналу в Індії,

– підкреслюють аналітики.

Зазначається, що понад мільярдне населення Індії та високий рівень народжуваності у країні робить її привабливим ринком збуту кінцевої продукції та потенційною виробничою базою комплектуючих для електроніки.

Тим часом В'єтнам пропонує нижчу вартість робочої сили, ніж у Китаї. Згідно зі звітом Counterpoint Research, В'єтнам вже залучив 21 постачальника комплектуючих Apple до роботи у країні.

До слова, за даними Світового банку, у Китаї з 2020 року спостерігається поступове скорочення кількості робочої сили. Це, за даними аналітиків, також може значно вплинути на відкриття нових виробництв та переміщення існуючих потужностей за межі КНР.

Нагадаємо, що у листопаді на заводі Foxconn у китайському Чженчжоу, де збирається найбільша кількість iPhone 14 Pro, відбувались масові страйки співробітників. Працівники протестували проти жорстких санітарних обмежень на підприємстві, запроваджених владою Китаю на тлі нового спалаху COVID-19. Унаслідок цього Apple може недорахуватися мільйонів одиниць своїх нових смартфонів цього року.

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