Производство полупроводников сокращается

Производство чипов упало на 15% против прошлогодних показателей, что стало наибольшим падением с 2009 года.

Общее промышленное производство сократилось на 3,7% по сравнению с прошлым годом и стало наибольшим падением с начала пандемии.

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Последние данные о выпуске продукции показали, что производство микросхем также снизилось на 11% по сравнению с предыдущим месяцем. А вот что касается запасов полупроводников, то они выросли на 20% по сравнению с ноябрем прошлого года, увеличившись с 12,9% в предыдущем месяце.

Значительное увеличение складских запасов с октября прошлого года свидетельствует о глобальном избытке чипов, производство которых занимает лидирующие позиции в Корее, отмечает издание Bloomberg. Поэтому производители пересматривают свои инвестиционные планы, готовясь к падению спроса на свою продукцию как в стране, так и за ее пределами.

Падение активности говорит об ослаблении темпов восстановления в стране, что тесно связано с мировой экономикой. Экономический рост в Корее уже находится под давлением падения экспорта и повышения процентных ставок внутри страны, а мрачные перспективы за рубежом лишь усугубляют беспокойство.