Виробництво напівпровідників скорочується

Виробництво чипів впало на 15% проти торішніх показників, що стало найбільшим падінням з 2009 року.

Загальне промислове виробництво скоротилося на 3,7% порівняно з минулим роком й стало найбільшим падінням від початку пандемії.

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Останні дані про випуск продукції показали, що виробництво мікросхем також знизилося на 11% порівняно з попереднім місяцем. А от що стосується запасів напівпровідників, то вони зросли на 20% порівняно з листопадом минулого року, збільшившись з 12,9% попереднього місяця.

Значне збільшення складських запасів з жовтня минулого року засвідчує глобальний надлишок чипів, виробництво яких займає лідируючі позиції в Кореї, зазначає видання Bloomberg. Тож виробники переглядають свої інвестиційні плани, готуючись до падіння попиту своєї продукції як у країні, так і за її межами.

Падіння активності говорить про послаблення темпів відновлення в країні, що тісно повʼязана зі світовою економікою. Економічне зростання в Кореї вже перебуває під тиском падіння експорту та підвищення відсоткових ставок усередині країни, а похмурі перспективи за кордоном лише посилюють занепокоєння.