На сегодняшний день Raiffeisen Bank International – это один из крупнейших европейских кредиторов, до сих пор не покинувших рынок России. Этот банк в современных реалиях предоставляет услуги сотням компаний.

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Новые планы Raiffeisen Bank International

Ранее австрийский кредитор заявлял, что к сентябрю обособит свой бизнес на российском рынке. Этому решению способствовало давление со стороны европейских регуляторов. Однако теперь эти планы банк откладывает. Далее – больше! Кредитор еще не представил свой план о выходе из России. Здесь следует выделить следующие моменты:

Стратегию Raiffeisen Bank должен одобрить Европейский центральный банк, что может занять месяцы. Поэтому, вероятнее всего, не стоит даже надеяться на изменения в этом вопросе до сентября;

Raiffeisen Bank должен одобрить Европейский центральный банк, что может занять месяцы. Поэтому, вероятнее всего, не стоит даже надеяться на изменения в этом вопросе до сентября; Центральный банк России также захочет "одобрить" выход или обособление бизнеса австрийского кредитора с собственного рынка;

В то же время, российские власти, по словам одного из чиновников, четко дали понять Raiffeisen Bank, что они стремятся, чтобы учреждение продолжало свою работу в стране. Одна из причин – через этот банк в России все еще могут производить международные платежи.

Согласно заявлениям нескольких анонимных австрийских чиновников, официальная Вена и Raiffeisen Bank International не слишком хотят выполнять предварительные обещания, поскольку они надеются на то, что полномасштабна война России против Украины скоро закончится.

Они также добавили, что Австрия делает все, чтобы оградить этот банк от давления Европы и США. Мол, их банк несправедливо выделяется в контексте современных реалий. Кроме того, официальные лица подчеркнули, что Вена не хочет окончательно разрывать продолжавшиеся десятилетиями отношения с Москвой. Европейская страна рассматривает возможность их обновления.