Об этом свидетельствует свежий опрос ЕБА, проведенный в период с 12 по 19 октября, то есть без учета событий трех последних дней полномасштабной войны. В нем приняли участие 118 руководителей компаний, входящих в ассоциацию.

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Как ракетные удары России повлияли на работу украинских компаний

По результатам опроса, некоторые компании вынужденно приостановили работу из-за отсутствия электроснабжения и интернета, а также из соображений безопасности. Это привело к частичной потере заказов, приостановке проектов и производства.

Бизнес понимает серьезность вызовов зимнего сезона, поэтому готовится к потенциальным угрозам. Так, 82% компаний осуществляют подготовку на случай перебоев со снабжением воды, газа, электроэнергии. 56% готовятся к ударам по критической инфраструктуре, транспортной сети и предприятиям, 53% – к перебоям со связью и интернетом,

– констатировали в ЕБА.

В то же время почти у половины респондентов, а именно 47%, уже зафиксированы потери имущества или активов в результате ракетных ударов россиян и других боевых действий. Если говорить об оценке ущерба, то респонденты приводят следующие суммы:

до 1 миллиона долларов – 40% компаний;

от 1 до 10 миллионов долларов – 35% членов ассоциации;

свыше 10 миллионов долларов – 15%;

не понесли никаких убытков только 5% компаний-членов ЕБА.

К слову, совокупные задокументированные потери среди членов ассоциации по состоянию на 19 октября, по подсчетам ЕБА, составляют 437,5 миллиона евро.

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Как именно бизнес готовится к потенциальным дальнейшим террористическим действиям России

Чтобы смягчить негативное влияние вследствие ударов россиян по критической и другой инфраструктуре Украины в дальнейшем, компании принимают ряд мер:

готовят резервное оборудование;

увеличивают запасы сырья, материалов и топлива;

разрабатывают программы по безопасности;

создают Business Continuity Plan;

осуществляют мониторинг и аналитику развития безопасности ситуации в Украине;

усиливают кибербезопасность и тому подобное.

В Европейской бизнес ассоциации подчеркивают, что такие подготовительные меры критически важны для нормального функционирования компаний. После последних массированных ракетных ударов оккупантов 44% членов объединения работают в полном объеме, 53% продолжают деятельность с ограничениями, а 3% – приостановили работу.

Ситуация с зарплатами и финансовыми ресурсами

Несмотря на безуспешные попытки россиян буквально "парализовать" Украину, 79% членов ЕБА продолжают выплату зарплат своим сотрудникам в полном объеме, а 18% из них делают это еще и с авансовыми или дополнительными выплатами. Этот показатель даже выше, чем в июле, когда 61% компаний ассоциации сохранили заработную плату своим сотрудникам на уровне до 24 февраля.

Еще 15% бизнесов сократили зарплаты, а 8% были вынуждены отправить часть работников в неоплачиваемые отпуска. В то же время 7% сокращают персонал, когда в предварительном опросе таких компаний было 10%.

При этом, 73% бизнесов утверждают, что им хватает финансовых ресурсов для функционирования и развития. Период финансовой устойчивости 61% респондентов оценивает в год и более, 26% – в полгода, и только 6% – в несколько месяцев. При этом основными источниками финансирования респонденты указали следующее:

оборотные средства – 63%;

международное кредитование – 17%;

банковские ссуды – 13%;

коммерческое кредитование – 3%.

Добавим, что несмотря на сложные обстоятельства, компании продолжают и даже наращивают поддержку населения и украинской армии:

57% всячески поддерживают собственных работников, вставших на защиту Украины,

47% на корпоративном уровне помогают финансово,

43% поддерживают поставкой продукции,

24% – предоставлением услуг,

17% – медикаментами,

14% – средствами защиты и обороны.

Примечательно, что 83% компаний-членов Европейской бизнес ассоциации решительно выразили готовность присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.