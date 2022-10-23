Про це свідчить свіже опитування ЄБА, проведене у період з 12 до 19 жовтня, тобто без урахування подій трьох останніх днів повномасштабної війни. У ньому взяли участь 118 керівників компаній, що входять до асоціації.

Читайте також Як не втратити клієнтів під час війни: поради бізнесу

Як ракетні удари Росії вплинули на роботу українських компаній

За результатами опитування, деякі компанії вимушено призупинили роботу через відсутність електропостачання та інтернету, а також з міркувань безпеки. Це спричинило часткову втрату замовлень, призупинення проєктів та виробництва.

Бізнес розуміє серйозність викликів зимового сезону, тому готується до потенційних загроз. Так, 82% компаній здійснюють підготовку на випадок перебоїв з постачанням води, газу, електроенергії. 56% готуються до ударів по критичній інфраструктурі, транспортній мережі та підприємствам, 53% – до перебоїв зі зв'язком та інтернетом,

– констатували в ЄБА.

Водночас, у майже половини респондентів, а саме 47%, вже зафіксовано втрати майна або активів унаслідок ракетних ударів росіян та решти бойових дій. Якщо говорити про оцінку збитків, то респонденти наводять такі суми:

до 1 мільйона доларів – 40% компаній;

від 1 до 10 мільйонів доларів – 35% членів асоціації;

понад 10 мільйонів доларів – 15%;

не зазнали жодних втрат лише 5% компаній-членів ЄБА.

До слова, сукупні задокументовані втрати серед членів асоціації станом на 19 жовтня, за підрахунками ЄБА, складають 437,5 мільйона євро.

До теми Як українці готуються до відключень електрики, тепла і зв'язку: товари і середні чеки покупок

Як саме бізнес готується до потенційних подальших терористичних дій Росії

Щоб пом'якшити негативний вплив унаслідок ударів росіян по критичній та іншій інфраструктурі України надалі, компанії вживають низки заходів:

готують резервне обладнання;

збільшують запаси сировини, матеріалів та палива;

розробляють програми з безпеки;

створюють Business Continuity Plan;

здійснюють моніторинг та аналітику щодо розвитку безпекової ситуації в Україні;

посилюють кібербезпеку тощо.

В Європейській бізнес асоціації підкреслюють, що такі підготовчі заходи є критично важливими для нормального функціонування компаній. Після останніх масованих ракетних ударів окупантів 44% членів об'єднання наразі працюють у повному обсязі, 53% продовжують діяльність з обмеженнями, а 3% – призупинили роботу.

Ситуація із зарплатами та фінансовими ресурсами

Попри безуспішні намагання росіян буквально "паралізувати" Україну, 79% членів ЄБА продовжують виплату зарплат своїм співробітникам у повному обсязі, а 18% з них роблять це ще й з авансовими або додатковими виплатами. Цей показник навіть вищий, ніж у липні, коли 61% компаній асоціації зберегли заробітні плати своїм співробітникам на рівні до 24 лютого.

Ще 15% бізнесів скоротили зарплати, а 8% були вимушені відправити частину працівників у неоплачувані відпустки. Водночас, 7% скорочують персонал, коли у попередньому опитуванні таких компаній було 10%.

При цьому, 73% бізнесів стверджують, що їм вистачає фінансових ресурсів для функціонування та розвитку. Період фінансової стійкості 61% респондентів оцінює у рік та більше, 26% – у пів року, і лише 6% – у кілька місяців. При цьому, основними джерелами фінансування респонденти вказали наступне:

обігові кошти – 63%;

міжнародне кредитування – 17%;

банківські позики – 13%;

комерційне кредитування – 3%.

Додамо, що попри складні обставини, компанії продовжують й навіть нарощують підтримку населення та української армії:

57% всіляко підтримують власних працівників, які стали на захист України,

47% на корпоративному рівні допомагають фінансово,

43% підтримують постачанням продукції,

24% – наданням послуг,

17% – медикаментами,

14% – засобами захисту та оборони.

Примітно, що 83% компаній-членів Європейської бізнес асоціації рішуче висловили готовність долучитися до повоєнної відбудови України.