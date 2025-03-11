Больше, чем за 15 лет – немецкий военный гигант фиксирует беспрецедентное количество заказов
- Rheinmetall получил беспрецедентный объем заказов за последний год, заработав около 10 миллиардов евро в 2024 году, и планирует достичь 40 миллиардов евро годового дохода к концу десятилетия.
- Компания значительно увеличила производство оружия, в частности артиллерийских снарядов для Украины, открывая новые заводы в разных странах, включая Украину, Румынию, Венгрию и Литву.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall за последний год получил больше заказов, чем за предыдущие 15 лет вместе взятые. Компания прогнозирует дальнейший рост.
Rheinmetall устанавливает рекорд по объему заказов
О беспрецедентном росте компании сообщает Financial Times, информирует 24 Канал. Так, за 2024 год Rheinmetall заработал около 10 миллиардов евро, что почти вдвое больше, чем в 2021 году (5,7 миллиардов евро) – до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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Компания прогнозирует дальнейшее расширение и планирует достичь 40 миллиардов евро годового дохода к концу десятилетия.
Заметьте. Акции Rheinmetall выросли в десять раз по сравнению с довоенным периодом и на 140% после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Роль в поддержке обороны Украины
Rheinmetall является ключевым производителем артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые активно используются Силами обороны Украины. За 3 года компания увеличила производство снарядов в 10 раз – до 700 000 единиц в год. Это стало возможным благодаря:
- приобретению испанского оборонного предприятия Expal,
- расширению производственных мощностей в Унтерлюссе,
- открытию новых заводов.
Сейчас компания строит 10 новых предприятий по всему миру, в частности в Украине, Румынии, Венгрии и Литве.
Производство боевой техники
Кроме артиллерии, Rheinmetall производит:
- боевые машины пехоты Marder,
- стволы для танков Leopard 2,
- пушки для самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые также передают Украине.
Поэтому, немецкий оборонный гигант продолжает расширять свои производственные мощности и наращивать поставки вооружения в условиях растущего спроса.