Больше, чем за 15 лет – немецкий военный гигант фиксирует беспрецедентное количество заказов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall за последний год получил больше заказов, чем за предыдущие 15 лет вместе взятые. Компания прогнозирует дальнейший рост.

Rheinmetall устанавливает рекорд по объему заказов

О беспрецедентном росте компании сообщает Financial Times, информирует 24 Канал. Так, за 2024 год Rheinmetall заработал около 10 миллиардов евро, что почти вдвое больше, чем в 2021 году (5,7 миллиардов евро) – до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Компания прогнозирует дальнейшее расширение и планирует достичь 40 миллиардов евро годового дохода к концу десятилетия.

Заметьте. Акции Rheinmetall выросли в десять раз по сравнению с довоенным периодом и на 140% после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Роль в поддержке обороны Украины

Rheinmetall является ключевым производителем артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые активно используются Силами обороны Украины. За 3 года компания увеличила производство снарядов в 10 раз – до 700 000 единиц в год. Это стало возможным благодаря:

приобретению испанского оборонного предприятия Expal,

расширению производственных мощностей в Унтерлюссе,

открытию новых заводов.

Сейчас компания строит 10 новых предприятий по всему миру, в частности в Украине, Румынии, Венгрии и Литве.

Производство боевой техники

Кроме артиллерии, Rheinmetall производит:

боевые машины пехоты Marder,

стволы для танков Leopard 2,

пушки для самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые также передают Украине.

Поэтому, немецкий оборонный гигант продолжает расширять свои производственные мощности и наращивать поставки вооружения в условиях растущего спроса.