Как пишет издание Bloomberg, такой шаг позволит Rolex лучше контролировать собственную продукцию и всколыхнет рынок подержанных дорогих часов, который в настоящее время достигает около 20 миллиардов долларов. В швейцарской люксовой компании, в свою очередь, отмечают, что программа поможет защитить ценителей бренда от подделок.

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Rolex будет сертифицировать подержанные часы собственного бренда

Швейцарский дилер Bucherer станет первым, кто начнет продавать старые часы Rolex, сертифицированные компанией как настоящие. На сайте бренда говорится, что они будут доступны в магазинах Bucherer по всей Европе. Остальные авторизованные дилеры смогут принять участие в программе только весной 2023 года. При этом, Rolex будет сертифицировать лишь часы старше трех лет.

Издание Bloomberg отмечает, что переход к аутентификации подержанных часов собственного производства знаменует значительный сдвиг Rolex, чья продукция доминирует в своем сегменте среди дилеров и в интернете. По прогнозам Deloitte, к 2030 году рынок люксовых подержанных часов вырастет до 35 миллиардов долларов.

К слову, программа позволит Rolex отслеживать свои товары после их продажи дилерской сетью и защитить клиентов от подделок. При этом неавторизованные дилеры, продающие часы лично и через площадки в интернете, а также аукционные дома, получить сертификаты не смогут.

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Отмечается, что программа сертификации в некоторых случаях, вероятно, сделает цены на подержанные часы Rolex выше, чем на новые, продаваемые в розницу. В частности, модели Submariner, Daytona и GMT уже обычно продаются с прибавкой к розничным ценам, поскольку спрос превышает предложение.

Заметим, что по оценкам Morgan Stanley, Rolex является крупнейшим швейцарским брендом, производящим около 1 миллиона часов ежегодно, с годовым объемом продаж в около 8 миллиардов швейцарских франков (8,5 миллиарда долларов). При этом, Rolex занимает долю рынка почти в 29% в своем сегменте.

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