Як пише видання Bloomberg, такий крок дозволить Rolex краще контролювати власну продукцію і сколихне ринок вживаних дорогих годинників, який нині сягає близько 20 мільярдів доларів. У швейцарській люксовій компанії, своєю чергою, зазначають, що програма допоможе захистити поціновувачів бренду від підробок.

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Rolex сертифікуватиме вживані годинники власного бренду

Швейцарський дилер Bucherer стане першим, хто почне продавати старі годинники Rolex, сертифіковані компанією, як справжні. На сайті бренду йдеться, що вони будуть доступні у магазинах Bucherer по всій Європі. Решта авторизованих дилерів зможе взяти участь у програмі тільки навесні 2023 року. При цьому, Rolex сертифікуватиме лише ті годинники, що старші трьох років.

Видання Bloomberg зазначає, що перехід до аутентифікації вживаних годинників власного виробництва знаменує значне зрушення Rolex, чия продукція домінує у своєму сегменті серед дилерів та в інтернеті. За прогнозами Deloitte, до 2030 року ринок люксових вживаних годинників зросте до 35 мільярдів доларів.

До слова, програма дозволить Rolex відстежувати власні товари після їхнього продажу дилерською мережею та захистити клієнтів від підробок. При цьому, неавторизовані дилери, які продають годинники особисто та через майданчики в інтернеті, а також аукціонні будинки, отримати сертифікати не зможуть.

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Зазначається, що програма сертифікації у деяких випадках, ймовірно, зробить ціни на вживані годинники Rolex вищими, ніж на нові, що продаються у роздріб. Зокрема, моделі Submariner, Daytona та GMT, уже зазвичай продаються з надбавкою до роздрібних цін, оскільки попит перевищує пропозицію.

Зауважимо, що за оцінками Morgan Stanley, Rolex є найбільшим швейцарським брендом, який виготовляє близько 1 мільйона годинників щороку, з річним обсягом продажів у близько 8 мільярдів швейцарських франків (8,5 мільярда доларів). При цьому, Rolex займає частку ринку у майже 29% у своєму сегменті.

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