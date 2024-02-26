Россиянам удается получать западные товары, которые нужны ей для войны против Украины. Часть из них поступает от компаний наших партнеров.

Британские компании помогают россиянам в войне против Украины

Как выяснили британские журналисты, некоторые компании продолжают поставлять свои товары в Россию. Речь идет о беспилотниках и продукции тяжелого машиностроения, то есть указанный импорт россияне используют в войне против Украины.

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В Россию из Британии попадают оборудование и техника на сотни миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на санкции россияне получают важные товары, которые нужны им для продолжения войны против Украины.

В основном речь идет о товарах двойного назначения – беспилотники, оптику и продукцию машиностроения. Ее экспортируют на Кавказ и в страны Центральной Азии.

Важно! Из-за санкций прямые продажи британских товаров в Россию упали на 74%. Большинство товаров, которые продолжают официально поступать на рынок оккупантов, это продукты питания, медикаменты и другие гуманитарные товары.

Как свидетельствуют данные, экспорт из Великобритании в Кыргызстан с начала полномасштабного вторжения вырос на космические 1100%. Причем, что среди товаров в основном тяжелая техника и транспортные средства. Также на 500% вырос экспорт в Армению, Узбекистан и Грузию. Из этих стран товары отправлялись прямо к россиянам.

К оккупантам через Грузию, Армению, Кыргызстан и Узбекистан поступают части самолетов, вертолетов и дронов. Общая цена экспортируемых товаров – 6 миллионов фунтов стерлингов.

В ходе расследования аналитики также выяснили, что большое количество товаров двойного назначения таким же маршрутом к россиянам поступает от европейских стран, в частности, от Германии и Польши.