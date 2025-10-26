Какие профессии могут прекратить существовать?

Исчезнуть могут совершенно разные профессии. Важно быть готовыми к этим изменениям, сообщает 24 Канал.

В ком может исчезнуть необходимость:

Операторы колл-центров

Сейчас все чаще служба поддержки работает через чаты. Также вместо "живых" операторов используют ботов на основе искусственного интеллекта. Вероятно, чем больше будут развиваться технологии, тем меньшей станет потребность в операторах.

Кассиры в магазинах

Уже сейчас в магазинах появляется все больше касс самообслуживания. За рубежом есть маркеты, которые уже полностью отказались от "живых" кассиров.

Печатники и операторы копировальных центров

Чем больше цифровизируется мир, тем меньше потребность в бумагах. Сейчас все чаще используются именно электронные документы и реестры.

Что важно знать о рынке труда сейчас?