Какие профессии могут прекратить существовать?
Исчезнуть могут совершенно разные профессии. Важно быть готовыми к этим изменениям, сообщает 24 Канал.
В ком может исчезнуть необходимость:
- Операторы колл-центров
Сейчас все чаще служба поддержки работает через чаты. Также вместо "живых" операторов используют ботов на основе искусственного интеллекта. Вероятно, чем больше будут развиваться технологии, тем меньшей станет потребность в операторах.
- Кассиры в магазинах
Уже сейчас в магазинах появляется все больше касс самообслуживания. За рубежом есть маркеты, которые уже полностью отказались от "живых" кассиров.
- Печатники и операторы копировальных центров
Чем больше цифровизируется мир, тем меньше потребность в бумагах. Сейчас все чаще используются именно электронные документы и реестры.
Что важно знать о рынке труда сейчас?
Рынок труда в Украине изменился. Как отмечает Государственная служба занятости, больше всего вакансий сейчас размещено для подсобников. Также работодатели активно ищут водителей и разного рода продавцов.
Исследование Erasmus University Rotterdam показывает, что к 2030 году рынок труда изменится. Искусственный интеллект, миграция и старение населения станут решающими факторами, которые повлияют на ситуацию.