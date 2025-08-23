В какой семье рос Николай Терещенко?

В 1819 году в семье торговца Артемия Терещенко и купеческой дочери Елизаветы Стеслявской появляется первый сын – Николай Терещенко, будущий украинский миллионер, получивший славу благодаря развитию предпринимательства, узнал 24 Канал.

Артемий Терещенко начал развивать свое собственное дело с небольшой лавки, а впоследствии это переросло в нечто большее.

Например, в 1862 году, когда отменили крепостное право, Артемий и уже 3 его сыновей воспользовались этим. Семья начала скупать имения, хозяйства которых начали приходить в упадок.

По словам историков, в начале 20 века они уже владели почти 200 тысячами гектарами земли. Кроме того, во владении семьи было где-то с десяток сахарных заводов, мельницы, винокурни и тому подобное.

Как старший сын начал заниматься семейным бизнесом?

Первые свои дела Николай начинал с отцом. Он даже предложил схему по торговому кредиту, когда продукцию производителей, приезжавших на ярмарку в Глухов, выкупали Терещенко с условием отсрочки платежа.

Поэтому, крестьяне получали средства после возвращения торговых караванов из Крыма, а сама семья предпринимателей благодаря такому кредитованию увеличивала обороты.

Кроме того, Николай и его братья за несколько лет до смерти Артемия Терещенко организовали в 1870 году "Общество сахарных и рафинадных заводов Терещенко" и фактически переняли всю работу семейного бизнеса на себя.

Начальный капитал "Общества" мог достигать 3 миллионов рублей. А уже в 1900 году капитал достиг 8 миллионов рублей.

Пока ежегодно сахарные заводы Терещенко могли производить продукции более чем на 21 миллион рублей, то в середине 1880-х годах "Общество" ежегодно приносило братьям около 750 тысяч булей.

Сам Николай вкладывал свои доходы разумно, например в новые соляные разработки в Бахмуте. А средства, которые поступали с добычи соли, были перенаправлены на строительство собственного сахарозавода под Глуховом.

А когда миллионер отошел в вечность, то недвижимость, которая принадлежала ему лично, оценивалась в 30 миллионов рублей.

Интересный факт! Пищевая и аграрная продукция Николая Терещенко получала награды в Российской империи и не только. Известно, что сахарный песок, спирт и мука Терещенко получили высшую оценку качества на Всемирной выставке в Париже, а самого Николая наградили французским орденом Почетного легиона.

Почему Николай Терещенко был не только миллионером, но и меценатом?

Артемий Терещенко приказал своим сыновьям в завещании тратить 80% доходов от их бизнеса на нужды общества. Сыновья выполняли волю отца, а больше всего – Николай.

Как пишут исследователи, общая сумма, которую потратил на благотворительность Николай Терещенко, составляла 5 миллионов рублей. А половина этих средств была направлена на развитие Киева.

Здания сегодняшнего Национального транспортного университета были построены на средства Терещенко.

То же касается Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и Национального художественного музея.

В этот список также входят Киевская картинная галерея, больницы "Охматдет" и другие.

Меценатская деятельность Терещенко распространялась не только на Киев, но и на Глухов. Николай Терещенко стал основателем Глуховского музея, а в городе было построено ремесленное училище, женскую и мужскую гимназии, учительский институт, банк и другие.

Важно! С приходом к власти большевиков в 1917 году символ Терещенко как капиталистов подвергался негативному отношению. Кроме того, часто имя Николая Терещенко упоминалось в негативном контексте из-за принадлежности к буржуазии, а все имения и заводы семьи были национализированы властями.