У якій сім'ї зростав Микола Терещенко?

У 1819 році у сім'ї торговця Артемія Терещенка та купецької дочки Єлизавети Стеслявської з'являється перший син – Микола Терещенко, майбутній український мільйонер, що здобув славу завдяки розвитку підприємництва, дізнався 24 Канал.

Читайте також Їм заздрила Європа: як побудували свою імперію українські цукрові магнати Симиренки

Артемій Терещенко почав розвивати свою власну справу з невеликої лавки, а згодом це переросло у щось більше.

Наприклад, у 1862 році, коли скасували кріпосне право, Артемій та вже 3 його синів скористалися цим. Родина почала скуповувати маєтки, господарства яких почали занепадати.

За словами істориків, на початку 20 століття вони вже володіли майже 200 тисячами гектарами землі. Крім того, у володінні сім'ї було десь з десяток цукрових заводів, млини, винокурні тощо.

Як найстарший син почав займатися родинним бізнесом?

Перші свої справи Микола розпочинав із батьком. Він навіть запропонував схему щодо торгового кредиту, коли продукцію виробників, що приїжджали на ярмарок до Глухова, викупляли Терещенки з умовою відстрочки платежу.

Відтак, селяни отримували кошти після повернення торгових караванів з Криму, а сама родина підприємців завдяки такому кредитуванню збільшувала обороти.

Крім того, Микола та його брати за декілька років до смерті Артемія Терещенка організували у 1870 році "Товариство цукрових та рафінадних заводів Терещенків" й фактично перейняли всю роботу родинного бізнесу на себе.

Початковий капітал "Товариства" міг сягати 3 мільйонів рублів. А вже у 1900 році капітал сягнув 8 мільйонів рублів.

Поки щороку цукрові заводи Терещенків могли виготовляти продукції на понад 21 мільйон рублів, то у середині 1880-х роках "Товариство" щороку приносило братам близько 750 тисяч булів.

Сам Микола вкладав свої прибутки розумно, як-от в нові соляні розробки у Бахмуті. А кошти, які надходили з видобутку солі, були перенаправлені на будівництво власного цукрозаводу під Глуховом.

А коли мільйонер відійшов у вічність, то нерухомість, яка належала йому особисто, оцінювалася в 30 мільйонів рублів.

Цікавий факт! Харчова та аграрна продукція Миколи Терещенка здобувала відзнаки в Російські імперії і не тільки. Відомо, що цукровий пісок, спирт та борошно Терещенків отримали найвищу оцінку якості на Всесвітній виставці в Парижі, а самого Миколу нагородили французьким орденом Почесного легіону.

Чому Микола Терещенко був не лише мільйонером, але й меценатом?

Артемій Терещенко наказав своїм синам у заповіті витрачати 80% прибутків від їхнього бізнесу на потреби громади. Сини виконували волю батька, а найбільше – Микола.

Як пишуть дослідники, загальна сума, яку витратив на благодійність Микола Терещенко, становила 5 мільйонів рублів. А половина цих коштів була спрямована на розбудову Києва.

Будівлі сьогоднішнього Національного транспортного університету були побудовані за кошти Терещенків.

Те саме стосується Київського національного університету імені Карпенка-Карого та Національного художнього музею.

До цього списку також входять Київська картинна галерея, лікарні "Охматдит" та інші.

Меценатська діяльність Терещенків поширювалася не лише на Київ, але й на Глухів. Микола Терещенко став фундатором Глухівського музею, а в місті було побудовано ремісниче училище, жіночу та чоловічу гімназії, учительський інститут, банк та інші.

Важливо! З приходом до влади більшовиків у 1917 року символ Терещенків як капіталістів піддавався негативному ставлені. Крім того, часто ім'я Миколи Терещенка згадувалося у негативному контексті через приналежність до буржуазії, а всі маєтки та заводи родини були націоналізовані владою.