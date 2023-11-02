Продажа Forbes Global отложили
Самый молодой американский миллиардер Остин Рассел попросил отложить соглашение о приобретении более чем 80% глобального Forbes. Причина – он до сих пор собирает деньги на то, чтобы совершить приобретение.
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Forbes Global Media в рамках сделки оценили в 800 миллионов долларов. Это на 30% больше реальной стоимости бизнеса, но Рассел согласился на такие условия. Впрочем, все не так просто, как он планировал.
У самого Рассела таких денег нет, а привлечь инвесторов ему не удается. Кроме того, бизнесмен и его партнеры не хотят иметь мраки с регулированием или репутационными проблемами, поэтому очень тщательно подбирают тех, кто сможет вложить деньги в сделку.
Ранее сообщалось, что реальным покупателем Forbes Global Media должен стать российский олигарх Магомед Мусаев. Впрочем, когда это предположение получило огласку, приближенный к Кремлю Мусаев полностью отрицает свою причастность к соглашению и заявляет, что не инвестирует в Forbes ни одного доллара.
Источники в Forbes также сообщают, что Рассел – не единственный потенциальный покупатель, поэтому если ему не удастся найти нужную сумму, то договор будет заключен с другим бизнесменом.