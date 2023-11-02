Продажа Forbes Global отложили

Самый молодой американский миллиардер Остин Рассел попросил отложить соглашение о приобретении более чем 80% глобального Forbes. Причина – он до сих пор собирает деньги на то, чтобы совершить приобретение.

К теме "Служить аудитории и Украине": украинский Forbes – о слухах российского влияния на компанию

Forbes Global Media в рамках сделки оценили в 800 миллионов долларов. Это на 30% больше реальной стоимости бизнеса, но Рассел согласился на такие условия. Впрочем, все не так просто, как он планировал.

У самого Рассела таких денег нет, а привлечь инвесторов ему не удается. Кроме того, бизнесмен и его партнеры не хотят иметь мраки с регулированием или репутационными проблемами, поэтому очень тщательно подбирают тех, кто сможет вложить деньги в сделку.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Ранее сообщалось, что реальным покупателем Forbes Global Media должен стать российский олигарх Магомед Мусаев. Впрочем, когда это предположение получило огласку, приближенный к Кремлю Мусаев полностью отрицает свою причастность к соглашению и заявляет, что не инвестирует в Forbes ни одного доллара.

Источники в Forbes также сообщают, что Рассел – не единственный потенциальный покупатель, поэтому если ему не удастся найти нужную сумму, то договор будет заключен с другим бизнесменом.