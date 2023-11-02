Продаж Forbes Global відклали

Наймолодший американський мільярдер Остін Рассел попросив відкласти угоду про придбання понад 80% глобального Forbes. Причина – він досі збирає гроші на те, щоб здійснити придбання.

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Forbes Global Media у рамках угоди оцінили у 800 мільйонів доларів. Це на 30% перевищує реальну вартість бізнесу, але Рассел погодився на такі умови. Втім, все не так легко, як він планував.

У самого Рассела таких грошей немає, а залучити інвесторів йому не вдається. Окрім того, бізнесмен та його партнери не хочуть мати мороки з регулюванням чи репутаційними проблемами, тому дуже ретельно підбирають тих, хто зможе вкласти гроші в угоду.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Раніше повідомляли, що реальним покупцем Forbes Global Media повинен стати російський олігарх Магомед Мусаєв. Втім, коли це припущення набуло розголосу, наближений до Кремля Мусаєв повністю заперечує свою причетність до угоди та заявляє, що не інвестує у Forbes жодного долара.

Джерела у Forbes також повідомляють, що Рассел – не єдиний потенційний покупець, тому якщо йому не вдасться знайти потрібну суму, то договір укладуть з іншим бізнесменом.