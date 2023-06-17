В прошлом году Верховная Рада приняла закон №7687, регулирующий бронирование военнообязанных, которых не будут призывать в армию во время мобилизации. В документе говорится, что бронирование могут получить те, кто работает на предприятиях, в учреждениях и организациях, работающих на оборонное назначение.

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Также закон позволяет бронировать работников компаний, которые критически важны для функционирования экономики, а также обеспечивают жизнедеятельность населения.

Сколько ИТ-работников получили бронь

На сегодняшний день украинские компании, предоставляющие ИТ-услуги, через новую услугу Минцифры смогли забронировать только тысячу работников. Они работают в 84 компаниях.

Еще 90 компаний стремятся забронировать хотя бы одного человека. Еще 1100 работников ожидают ответа от Генерального штаба ВСУ.

В общей сложности Минцифры признало критическими 176 ИТ-предприятий. Приблизительно треть всех заявок от компаний возвращают для того, чтобы они их доработали. Причина – элементарные ошибки.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

ИТ-компании жалуются, что рассмотрение заявок длится слишком долго. Одна из компаний подала списки еще в феврале, но ответа не получила до сих пор. В общей сложности на ИТ-бизнес приходится около 11 тысяч бронирований, это 4% от всей индустрии.

Также владельцы ИТ-бизнеса рассказали, что они бронируют не всех работников, а только критически важных, но и это удается не всегда.