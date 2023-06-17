Минулого року Верховна Рада прийняла закон №7687, який регулює бронювання військовозобов’язаних, яких не будуть призивати в армію під час мобілізації. В документі йдеться про те, що бронювання можуть отримати ті, хто працює на підприємствах, в установах і організаціях, які працюють на оборонне призначення.

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Також закон дозволяє бронювати працівників тих компаній, які критично важливі для функціонування економіки, а також забезпечують життєдіяльність населення.

Скільки ІТ-працівників отримали бронь

На сьогодні українські компанії, які надають ІТ-послуги, через нову послугу Мінцифри змогли забронювати лише тисячу працівників. Вони працюють у 84 компаніях.

Ще 90 компаній прагнуть забронювати бодай одну людину. Ще 1100 працівників очікують на відповідь від Генерального штабу ЗСУ.

Загалом Мінцифри визнало критичними 176 ІТ-підприємств. Приблизно третину від усіх заявок від компаній повертають для того, аби вони їх доопрацювали. Причина – елементарні помилки.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

ІТ-компанії скаржаться на те, що розгляд заявок триває надто довго. Одна з компаній подала списки ще у лютому, але відповіді не отримала й досі. Загалом на ІТ-бізнес припадає близько 11 тисяч бронювань, це 4% від всієї індустрії.

Також власники ІТ-бізнесу розповіли, що вони бронюють не всіх працівників, а лише критично важливих, але й це вдається не завжди.