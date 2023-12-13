Большие налоги от OnlyFans
За первые 9 месяцев текущего года сервис платной подписки уплатил почти миллион долларов налогов. В общей сложности сумма "налога на Google" от этой компании составила чуть более 944 тысяч долларов.
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По словам Железняка, уплаченные налоги говорят сами за себя, поэтому призвал депутатов вынести на голосование законопроект о декриминализации порно.
OnlyFans за 9 месяцев 2023 года уплатил налогов в Бюджет Украины на 944 тысячи долларов. Но наш законопроект о декриминализации порно те люди, которые получают зарплату по этим налогам, почему-то выносить не хотят,
– написал депутат.
Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил, что в 3 квартале иностранные компании, работающие в Украине, подали 96 деклараций и задекларировали более 2 миллиардов гривен.
Больше налогов в украинский бюджет уплатили Google, Apple, Sony, eBay, Amazon, Meta и Netflix. В течение 2023 года иностранные компании уплатили в бюджет более 8 миллиардов гривен налогов.