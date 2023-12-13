Великі податки від OnlyFans

За перші 9 місяців поточного року сервіс платної підписки сплатив майже мільйон доларів податків. Загалом сума "податку на Google" від цієї компанії склав трішки більше як 944 тисячі доларів.

Цікаво Комунікація – це головне: про що повинен знати кожен у робочому колективі

За словами Железняка, сплачені податки говорять самі за себе, тому закликав депутатів винести на голосування законопроєкт про декриміналізацію порно.

OnlyFans за 9-ть місяців 2023 року сплатила податків в Бюджет України на 944 тисячі доларів. Але наш законопроєкт про декриміналізацію порно ті люди, які отримують зарплату з цих податків, чомусь виносити не хочуть,

– написав депутат.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що загалом у 3 кварталі іноземні компанії, які працюють в Україні, подали 96 декларацій та задекларували понад 2 мільярди гривень.

Найбільше податків до українського бюджету сплатили Google, Apple, Sony, eBay, Amazon, Meta та Netflix. Наразі впродовж 2023 року іноземні компанії сплатили до бюджету понад 8 мільярдів гривень податків.