Великі податки від OnlyFans
За перші 9 місяців поточного року сервіс платної підписки сплатив майже мільйон доларів податків. Загалом сума "податку на Google" від цієї компанії склав трішки більше як 944 тисячі доларів.
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За словами Железняка, сплачені податки говорять самі за себе, тому закликав депутатів винести на голосування законопроєкт про декриміналізацію порно.
OnlyFans за 9-ть місяців 2023 року сплатила податків в Бюджет України на 944 тисячі доларів. Але наш законопроєкт про декриміналізацію порно ті люди, які отримують зарплату з цих податків, чомусь виносити не хочуть,
– написав депутат.
Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що загалом у 3 кварталі іноземні компанії, які працюють в Україні, подали 96 декларацій та задекларували понад 2 мільярди гривень.
Найбільше податків до українського бюджету сплатили Google, Apple, Sony, eBay, Amazon, Meta та Netflix. Наразі впродовж 2023 року іноземні компанії сплатили до бюджету понад 8 мільярдів гривень податків.