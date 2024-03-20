Миллиарды долларов для исполнителей

2023 год принес музыкальным исполнителям немалую прибыль от стримингового сервиса Spotify. Выплаты компании для музыкантов составили 9 миллиардов долларов.

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Более 1 миллиона долларов получили 1 250 артистов. Еще 11 600 получили чек на более 100 тысяч долларов, 66 тысячам музыкантов поступил платеж на более 10 тысяч долларов. Показатели втрое превысили выплаты образца 2017 года.

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Интересно, что из 66 тысяч артистов половина происходят из стран, где английский не является основным. Президент Spotify Чарли Геллман рассказал, что наибольшим успехом сейчас пользуются инди-исполнители, которым поступила половина всех роялти на сумму 4,5 миллиарда долларов.

Важно! Spotify с 2024 года платит артистам только за те песни, которые набрали более 1 тысячи прослушиваний за 12 месяцев.

В Spotify также отметили рост исполнителей, которые выбрасывают музыку на платформу и пытаются создать фан-базу. Количество начинающих художников на платформе выросло до 225 тысяч.