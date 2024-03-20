Мільярди доларів для виконавців

2023 рік приніс музичним виконавцям чималий прибуток від стримінгового сервісу Spotify. Виплати компанії для музикантів склали 9 мільярдів доларів.

Цікаво Роздрібна торгівля: у чому секрети стійкості цього виду бізнесу та які переваги для підприємців

Понад 1 мільйон доларів отримали 1 250 артистів. Ще 11 600 отримали чек на понад 100 тисяч доларів, 66 тисячам музикантів надійшов платіж на понад 10 тисяч доларів. Показники втричі перевищили виплати зразка 2017 року.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Цікаво, що з 66 тисяч артистів половина походять з країн, де англійська не є основною. Президент Spotify Чарлі Геллман розповів, що найбільшим успіхом зараз користуються інді-виконавці, яким надійшла половина усіх роялті на суму 4,5 мільярда доларів.

Важливо! Spotify з 2024 року платить артистам лише за ті пісні, які набрали понад 1 тисячу прослуховувань за 12 місяців.

У Spotify також відзначили зростання виконавців, які викидають музику на платформу та намагаються створити фан-базу. Кількість митців-початківців на платформі зросла до 225 тисяч.