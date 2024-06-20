Украинские специалисты за рубежом

Как показало совместное исследование Минцифры, AI HOUSE и Roosh, сейчас более 20% украинских IT-специалистов находятся за рубежом. В 2022 году их количество за пределами Украины составляло 50 – 57 тысяч, а в 2023 году уже составило 65 тысяч.

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Впрочем, их количество выросло и внутри страны, с 228 до 242 тысяч. Зато данные Евростата свидетельствуют, что в Украине в целом около 307 тысяч специалистов в сфере IT, по этому показателю среди стран Центрально-Восточной Европы мы уступаем только Польше, у которой показатель почти вдвое выше – 600 тысяч.

Искусственный интеллект набирает обороты

За последние 10 лет количество специалистов, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, выросло в 5 раз. Сейчас в Украине более 5 тысяч таких профессионалов.

Полномасштабное вторжение привело к уменьшению доступных ресурсов для инвестиций в искусственный интеллект и массовой эмиграции талантливых специалистов, что угрожает дальнейшему развитию и инновациям в этой сфере,

– отметили авторы исследования.

Как война ударила по ІТ-сфере

Количество вакансий в декабре 2023 года упало до минимума, а зарплаты разработчиков упали впервые за много лет. Также прошлый год стал первым за декаду, когда экспорт IT-услуг уменьшился.

В 50 крупнейших компаниях количество работников сократилось на 10 тысяч, а украинский ІТ-бизнес покупает конкурентов и открывает офисы за рубежом.