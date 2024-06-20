Українські фахівці за кордоном

Як показало спільне дослідження Мінцифри, AI HOUSE та Roosh, зараз понад 20% українських IT-фахівців перебувають за кордоном. У 2022 році їх кількість поза межами України становила 50 – 57 тисяч, а у 2023 році вже склала 65 тисяч.

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Втім, їх кількість зросла і всередині країни, з 228 до 242 тисяч. Натомість дані Євростату свідчать, що в Україні загалом близько 307 тисяч фахівців у сфері ІТ, за цим показником серед країн Центрально-Східної Європи ми поступаємося лише Польщі, в якої показник майже вдвічі вищий – 600 тисяч.

Штучний інтелект набирає обертів

За останні 10 років кількість фахівців, які займаються розробкою штучного інтелекту, зросла у 5 разів. Зараз в Україні понад 5 тисяч таких професіоналів.

Повномасштабне вторгнення призвело до зменшення доступних ресурсів для інвестицій у штучний інтелект та масової еміграції талановитих фахівців, що загрожує подальшому розвитку та інноваціям у цій сфері,

– зазначили автори дослідження.

Як війна вдарила по ІТ-сфері

Кількість вакансій у грудні 2023 року впала до мінімуму, а зарплати розробників впали вперше за багато років. Також минулий рік став першим за декаду, коли експорт ІТ-послуг зменшився.

У 50 найбільших компаніях кількість працівників скоротилася на 10 тисяч, а український ІТ-бізнес купує конкурентів та відкриває офіси за кордоном.