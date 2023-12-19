Германия планирует изготовить для Украины артиллерийские снаряды на миллионы евро

Правительство Германии заказало у концерна Rheinmetall десятки тысяч артиллерийских снарядов разных типов для Вооруженных Сил Украины. В заявлении компании говорится, что стоимость составляет "трехзначную сумму в миллионах евро", поставки запланированы на 2025 год.

Производство снарядов, танков и мин

Соглашение было заключено в июле 2023 года. Снабжение снарядов запланировано на 2025 год. Контракт рассчитан до 2029 года, а потенциальный валовой объем заказов составляет около 1,2 миллиарда евро.

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Необходимость пополнения складов боеприпасов ВСУ вызвана войной в Украине. В этом контексте Rheinmetall получает несколько крупных заказов в области артиллерийских боеприпасов, говорится в заявлении компании.

Сумма контракта на изготовление снарядов составляет 142 миллиона евро.

В рамках соглашения концерн уже заключил с украинским правительством контракт на поставку танков Leopard 1. Среди них – 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пяти бронированных эвакуационных машин и двух танков для обучения водителей. А ранее Rheinmetall получил контракт на поставку Киеву 80 боевых машин пехоты Marder. Большинство этой техники уже на фронте воюет против путинцев и показало хорошую техническую выносливость и надежность в боевых операциях.

Также предприятие получило заказы на производство около 100 тысяч артиллерийских мин калибра 120 миллиметров для Украины.

! Ранее Rheinmetall создал общее предприятие с "Украинской оборонной промышленностью", в рамках которого украинская сторона будет заниматься ремонтом и техобслуживанием техники.

В 2024 году концерн планирует производить танки уже в Украине. Это начнется с колесной бронированной транспортной машины (БТР) Fuchs и боевой машины пехоты (БМП) Lynx. Первая колесная машина должна быть готова примерно через шесть – семь месяцев после заключения контракта, а первая Lynx – через год или 13 месяцев.