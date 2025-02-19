Москва ждет возвращения американских компаний в 2025 году, – Reuters

Некоторые американские компании могут возобновить свою деятельность в России уже во втором квартале 2025 года. При этом "возвращение" называют сложным по смешным причинам.

Возвращение западных брендов в Россию

Об этом заявил председатель Фонда национального благосостояния страны-агрессора Кирилл Дмитриев после встреч с представителями США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По словам Дмитриева, возвращение бизнеса будет сложным. Мол, "многие ниши уже заняты". В то же время российская сторона ожидает, что часть компаний, которые покинули страну после начала войны в Украине в 2022 году, могут вернуться к работе на российском рынке.

Справочно. После введения санкций Россия переориентировала свою экономику, а местные производители заместили продукцию западных брендов. Компании, такие как McDonald's и Caterpillar, понесли значительные убытки, продавая свои активы по заниженным ценам.

Реально ли возвращение

Дмитриев провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, советником по национальной безопасности Майком Уолтцом и спецпредставителем на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. Эти встречи не были частью официальных переговоров Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По оценкам, которые представил Дмитриев, американские IT- и медиакомпании потеряли из-за выхода из России 123 миллиарда долларов, потребительский сектор и здравоохранение – 94 миллиарда долларов, а финансовый сектор – 71 миллиард долларов.

Пока официальных подтверждений возможного возвращения американских компаний в Россию нет.