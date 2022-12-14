Ожидается, что такое решение еще больше усилит напряжение между двумя странами. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, ознакомленные с вопросом.

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США планируют расширить перечень китайских компаний, подпадающих под торговый бан

По словам источников Bloomberg, Министерство торговли США скоро добавит 31 китайскую компанию в черный список. Среди них, в частности, есть и ведущий производитель микросхем Yangtze Memory Technologies (YMTC).

После попадания в список компаниям запретят покупать технологии и комплектующие у поставщиков из США, если они не получат специальную экспортную лицензию.

Отмечается, что ранее такое решение США подорвало бизнес Huawei Technologies по производству смартфонов и помешало усилиям Semiconductor Manufacturing International Corp. стать лидером производства полупроводников в Китае.

США политизировали и вооружились экономическим сотрудничеством,

– прокомментировал спикер МИД Китая Ван Вэньбинь.

Чиновник добавил, что действия Вашингтона нарушают цепочки поставок, поэтому КНР сделает все необходимые шаги для защиты прав китайских компаний. Как пишет Bloomberg, добавление новых компаний в черный список будет означать эскалацию американо-китайского конфликта в технологической отрасли.

К слову, в октябре Минторг США уже внесло 31 китайскую компанию в так называемый "непроверенный список" импортеров американской продукции. В течение 60 дней они должны были доказать, что их деятельность не угрожает национальной безопасности США.

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