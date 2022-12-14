Очікується, що таке рішення ще більше посилить напругу між двома країнами. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на власні джерела, ознайомлені з питанням.

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США планують розширити перелік китайських компаній, які підпадають під торговий бан

За словами джерел Bloomberg, Міністерство торгівлі США невдовзі додасть 31 китайську компанію до чорного списку. Серед них, зокрема, є й провідний виробник мікросхем Yangtze Memory Technologies (YMTC).

Після потрапляння до переліку компаніям заборонять купувати технології та комплектуючі у постачальників зі США, якщо вони не отримають спеціальну експортну ліцензію.

Зазначається, що раніше таке рішення США підірвало бізнес Huawei Technologies з виробництва смартфонів та завадило зусиллям Semiconductor Manufacturing International Corp стати лідером з виробництва напівпровідників у Китаї.

США політизували та озброїлись економічною співпрацею,

– прокоментував речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

Посадовець додав, що дії Вашингтона порушують ланцюжки поставок, тому КНР зробить усі необхідні кроки задля захисту прав китайських компаній. Як пише Bloomberg, додавання нових компаній до чорного списку означатиме ескалацію американсько-китайського конфлікту у технологічній галузі.

До слова, у жовтні Мінторгівлі США вже внесло 31 китайську компанію до так званого "неперевіреного списку" імпортерів американської продукції. Протягом 60 днів вони мали довести, що їхня діяльність не загрожує національній безпеці Сполучених Штатів.

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