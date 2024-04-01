Акции Х продолжают падение акции продолжают падать

Илон Маск всячески пытается спасти социальную сеть Х (бывший Twitter), однако пока это ему не очень удается. Рекламодатели не собираются возвращаться на платформу, а цена акций компании продолжает падение.

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В частности, фонд Fidelity, которому перешла доля Х в 2022 году, с тех пор потерял 73% стоимости своих акций. Это означает, что показатели падения соцсети идентичны и позволяют делать положительные прогнозы на будущее.

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Fidelity помог Маску приобрести бывший Twitter за 44 миллиарда долларов, но сейчас вряд ли радуется своему решению. Еще месяц назад стоимость позиции составляла 5,6 миллиона долларов, сейчас – 5,28 миллиона и, скорее всего, продолжит падать.

После прихода Маска в социальную сеть доходы от рекламы упали более чем на 50%. В прошлом году эти доходы составили лишь 2,5 миллиарда долларов. Илон пытается спасать ситуацию, но его скандальные высказывания и поддержка радикальных высказываний этому не способствуют.