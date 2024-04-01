Акции Х продолжают падение акции продолжают падать
Илон Маск всячески пытается спасти социальную сеть Х (бывший Twitter), однако пока это ему не очень удается. Рекламодатели не собираются возвращаться на платформу, а цена акций компании продолжает падение.
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В частности, фонд Fidelity, которому перешла доля Х в 2022 году, с тех пор потерял 73% стоимости своих акций. Это означает, что показатели падения соцсети идентичны и позволяют делать положительные прогнозы на будущее.
Fidelity помог Маску приобрести бывший Twitter за 44 миллиарда долларов, но сейчас вряд ли радуется своему решению. Еще месяц назад стоимость позиции составляла 5,6 миллиона долларов, сейчас – 5,28 миллиона и, скорее всего, продолжит падать.
После прихода Маска в социальную сеть доходы от рекламы упали более чем на 50%. В прошлом году эти доходы составили лишь 2,5 миллиарда долларов. Илон пытается спасать ситуацию, но его скандальные высказывания и поддержка радикальных высказываний этому не способствуют.