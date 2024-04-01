Акції Х продовжують падіння
Ілон Маск усіляко намагається врятувати соціальну мережу Х (колишній Twitter), однак наразі це йому не дуже вдається. Рекламодавці не збираються повертатися на платформу, а ціна акцій компанії продовжує падіння.
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Зокрема, фонд Fidelity, якому перейшла частка Х у 2022 році, з того часу втратив 73% вартості своїх акцій. Це означає, що показники падіння соцмережі є ідентичними і дозволяють робити позитивні прогнози на майбутнє.
Fidelity допоміг Маску придбати колишній Twitter за 44 мільярди доларів, але зараз навряд чи радіє своєму рішенню. Ще місяць тому вартість позиції складала 5,6 мільйона доларів, зараз – 5,28 мільйона і, скоріш за все, продовжить падати.
Після приходу Маска в соціальну мережу доходи від реклами впали на понад 50%. Минулого року ці доходи склали лише 2,5 мільярда доларів. Ілон намагається рятувати ситуацію, але його скандальні висловлювання та підтримка радикальних висловів цьому не сприяють.