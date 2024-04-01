Акції Х продовжують падіння

Ілон Маск усіляко намагається врятувати соціальну мережу Х (колишній Twitter), однак наразі це йому не дуже вдається. Рекламодавці не збираються повертатися на платформу, а ціна акцій компанії продовжує падіння.

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Зокрема, фонд Fidelity, якому перейшла частка Х у 2022 році, з того часу втратив 73% вартості своїх акцій. Це означає, що показники падіння соцмережі є ідентичними і дозволяють робити позитивні прогнози на майбутнє.

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Fidelity допоміг Маску придбати колишній Twitter за 44 мільярди доларів, але зараз навряд чи радіє своєму рішенню. Ще місяць тому вартість позиції складала 5,6 мільйона доларів, зараз – 5,28 мільйона і, скоріш за все, продовжить падати.

Після приходу Маска в соціальну мережу доходи від реклами впали на понад 50%. Минулого року ці доходи склали лише 2,5 мільярда доларів. Ілон намагається рятувати ситуацію, але його скандальні висловлювання та підтримка радикальних висловів цьому не сприяють.