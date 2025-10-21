Соцсети сегодня стали не только площадкой для коммуникации с клиентами, но и аренами для так называемых "баттлов" между брендами.

Компании вроде "Новой почты", Укрпочты, ДТЭК или "Киевстар" все чаще прибегают к юмору и самоиронии со своими конкурентами. В то же время такая форма коммуникации привлекает внимание и вызывает эмоции у аудитории.

При этом шуточные сообщения не всегда являются случайными – за ними стоит продуманная коммуникационная стратегия. Поэтому даже конкуренция между компаниями может быть дружественной, если она подается с юмором.

24 Канал узнал, как компании обмениваются шутками в соцсетях, как это влияет на их репутацию и что скрывается за так называемыми "маркетинговыми войнами".

Какова главная цель шуточной коммуникации в соцсетях между украинскими компаниями?

"Новая почта"

Для 24 Канала Дарья Мелько, руководитель департамента по управлению представительствами в социальных сетях группы компаний NOVA, рассказала, что главным индикатором эффективности коммуникации в соцсетях для компании является реакция аудитории.

Читайте также Какова ситуация с зарплатами и сдуется ли ИИ-хайп: интервью с CEO Intellias об IT-рынке в Украине

Мы смотрим, как такой контент расходится, как его комментируют, какими мемами или шутками обрастает. В таких коммуникациях мы не гонимся за узнаваемостью. Зато ценим возможность органично повысить охват и построить живое взаимодействие,

– отмечает Мелько.

В то же время добавляется, что в стратегии компании нет пункта "пошутить с Укрпочтой раз в квартал". Это всегда ситуативно, а потому если момент действительно удачный, то есть и реакция.

Сегодня инфопространство слишком перенасыщено: тренды, новости, челленджи, баттлы между брендами или наоборот коллаборации. Так что, если уж и взаимодействовать, то только уместно и остроумно. В противном случае такой контент быстро становится обыденным, а потому теряет свою ценность,

– говорит госпожа Дарья.

Обычно аудитории очень нравятся шуточные переписки "Новой почты", поэтому компания и не получала негатива в отношении этого.

Кроме того, пошутить стараются всегда смешно, а не переходить грань профессиональной этики и здравого смысла.

Наша цель – развлечь аудиторию, а не унизить коллег, поэтому наши реакции (или провокации) должны быть взвешенными и не токсичными. Иногда мы даже "смягчаем" коммуникацию, если она нам кажется слишком,

– замечает Мелько.

"Киевстар"

Как рассказала для 24 Канала руководитель отдела коммуникаций "Киевстар" в социальных сетях Ольга Гуцало, юмор – это один из способов привлечь внимание, впрочем, благодаря шуточному формату можно доносить и глубокие смыслы.

Ольга Гуцало Руководитель отдела коммуникаций "Киевстар" в социальных сетях Например, на прошлой неделе благодаря шуточным постам мы смогли донести несколько важных месседжей: мы работаем без света, мы заботимся об абонентах, мы классно коммуницируем, поэтому к нам стоит переходить и выбирать как оператора.

Как добавляет Ольга, главное, правильно использовать этот инструмент, ведь бренд не может быть одинаковым везде.



Шутки в соцсети Therads от "Киевстар" / Скриншоты предоставили в "Киевстар"

Для некоторых социальных сетей (X, Threads, TilTok) нужно продумывать особый tone of voice, взаимодействия и коллаборации.

Для каждой социальной сети мы имеем свой способ коммуникации. То есть даже технические и важные месседжи в некоторых из них будут изложены "легче" и проще. Таким образом и поддерживаем баланс,

– добавляет Гуцало.



Компания меняет коммуникацию в соответствии с соцсетями для поддержания баланса / Скриншот предоставили в "Киевстар"

Почему ссора в соцсетях не является на самом деле "войнами" между компаниями?

Кроме того, в комментарии для 24 Канала маркетолог Анастасия Ямелинец рассказала: то, что называют "маркетинговыми войнами" в Украине, на самом деле не является ссорой, а лишь формой кооперативной конкуренции.

То есть когда "Новая почта" и Укрпочта шутят друг с другом, они, на первый взгляд, конкурируют, но на самом деле взаимно усиливают внимание к категории.

Анастасия Ямелинец клиент-партнер в компании "Kantar Ukraine" Это пример так называемого coopetition – компании играют в соперников, но выигрывают обе, потому что расширяют поле разговора.

Анастасия добавляет, что это работает, потому что люди любят "шоу" и "баттлы", а бренды дают им это как развлечение. Кроме того, это работает еще и из-за таких факторов:

Аудитория эмоционально включается: смеется, комментирует, делится – и становится соучастником,

Бренд приобретает "человеческие черты": характер, ирония, чувство юмора.

То есть это уже не классический маркетинг "мы лучше других", а культурный маркетинг – борьба за внимание и любовь аудитории,

– говорит клиент-партнер Ямелинец.

Как юмор в соцсетях помогает брендам?

Анастасия Ямелинец замечает, что факторов влияния относительно ситуаций, когда юмор помогает бизнесу в коммуникации, есть несколько:

Психология

Юмор снижает барьер восприятия. Человек легче доверяет тому, кто вызывает улыбку. Это работает даже в "серьезных" отраслях.

Культурный контекст

Украинцы традиционно умеют шутить даже в кризисные времена. Поэтому бренды, которые берут этот код, звучат аутентично.

Бизнес-логика

Алгоритмы соцсетей вознаграждают контент с высокой вовлеченностью.

Юмор генерирует репосты, комментарии, цитирование – и это прямо конвертируется в медийную стоимость,

– отмечает эксперт.

Среди примеров, которые называет Анастасия, есть Monobank с самоиронией "как сын маминой подруги, только банк" – создает образ "своего" банка, или ДТЭК в Threads дает остроумные ответы и делает тему энергетики менее "тяжелой".

Кроме того, "Новая почта" с иронией про "голову, которую мы не доставляем" показывает, что компания может смеяться даже над собой.

То есть сейчас юмор – это не развлечение, а новый код коммуникации. И если бренд не умеет смеяться, он рискует выглядеть архаичным,

– добавляет Ямелинец.

Что делают бренды, чтобы остаться в трендах?

Дело в том, что если компания участвует в трендах, она сигнализирует: "Мы здесь и сейчас, мы в теме", а если же этого не происходит, то компания или бренд кажутся оторванными от реальности, говорит Анастасия Ямелинец.

Среди примеров, которые приводит эксперт, есть:

Логотипы в стиле нового iOS от Rozetka, ПУМБ, Prom.ua – бренды готовы пошутить даже над собственной айдентикой.

Треды "Опиши бренд одним словом" или "Какая песня в мыслях" – примеры, где компании конкурируют не только за продажи, а за право быть культурно релевантными.

Флешмобы создают эффект сообщества: пользователь становится не зрителем, а участником. Это превращает бренд из "продающей компании" в культурного игрока,

– говорит клиент-партнер Анастасия.

Обратите внимание! Юмор, троллинг и флешмобы – это уже не тактические SMM-приемы, а стратегические инструменты, которые формируют эмоциональный капитал бренда. В украинском контексте они особенно эффективны, потому что резонируют с культурой – шутить даже в сложные времена.

Какие украинские компании взаимодействуют в соцсетях?

"Новая почта" vs Укрпочта

В июле этого года Укрпочта и "Новая почта" обменялись шутками в соцсети Threads. В своей заметке "Укрпочта" поздравила своего конкурента с присоединением к платформе, но только через 2 года после ее создания.

В "Новой почте" ответили, что наконец и Укрпочта подождет, то есть с акцентом на то, что компания всегда первой вводит нововведения.



Обсуждение шутки Укрпочты и "Новой почты" / Скриншот из соцсети Threads

Похожая ситуация случилась, когда Укрпочта наконец запустила новое мобильное приложение, а в "Новой почте" отреагировали шутливыми словами "никогда не поздно".



Как Укрпочта и "Новая почта" обмениваются шутками / Скриншот из соцсети Threads

Флешмоб в Twitter и коммуникация в Threads от "Киевстар"

В 2023 году украинские технобренды устроили очередной флешмоб в Twitter, где на листике бумаги нужно было написать желание на год.

Например, "Киевстар" пожелал 1 000 лайков под постом и захватить мир, а на это сообщение отреагировали другие:

В "Новой почте" желания были связаны с победой Украины, а также "добить 15k фолловеров в Twitter, чтобы наконец разыграть 5 браслетов "Азовсталь",

А Prom.ua – начать вести Twitter, превращать все посты в шутку и даже сходить на концерт Степана Гиги.



Украинские технобренды устроили флешмоб / Скриншоты из Twitter

Кроме того, популярным стал тренд, когда один из брендов пишет строчку из песни, а другие бренды или продолжают ее, или же вспоминают другую довольно популярную песню.

На странице в Therads "Киевстар" написал строки из песни "А вже осінь прийшла у мій сад", которую поет Иво Бобул.

А подхватили такую инициативу DTEK, которые вспомнили популярную песню "Холодна ніч, бокал просеко".



Взаимодействие "Киевстар" и DTEK / Скриншот с Threads

Кстати, как объясняет руководитель коммуникаций "Киевстар" Ольга Гуцало, с начала полномасштабного вторжения компания поддерживает идею укрепления единства украинского общества и, соответственно, происходит взаимодействие и с другими украинскими бизнесами.

В общем, часто наши публикации ситуативные: когда надо поддержать – мы поддерживаем, когда есть повод порадоваться вместе – охотно,

– добавляет она.



Как "Киевстар" поддерживает другие украинские бизнесы / Скриншот предоставили в "Киевстар"

В то же время Ольга добавляет, что иногда аудитория воспринимала такую коммуникацию между брендами негативно, в частности из-за шуток. Речь идет о случае, когда в "Киевстаре" неудачно пошутили.

Мы допустили ошибку, увидели негативную реакцию аудитории, извинились и удалили комментарий к сообщению другого бренда. Этот бренд извинился также. У нас есть правила которых мы придерживаемся, это касается многих аспектов,

– говорит Гуцало.

Например, компания не унижает конкурентов, не выкладывает развлекательные посты в дни траура или после сильных обстрелов, не касается тем религии, не использует ненормативную лексику и тому подобное.

Есть моменты, когда мы можем пройти "по грани", впрочем, это всегда согласовано с пиар департаментом, и мы понимаем возможные риски,

– заключает руководитель отдела коммуникации.

Не конкурировать, а любить: билбордное признание в любви от "Сильпо"

Еще до полномасштабного вторжения, когда шуточная коммуникация и "троллинг" крупных брендов украинских компаний не имели такого спроса, как сейчас, компании создавали различные инициативы.

Таким образом, "Сильпо" создали креативную идею ко Дню всех влюбленных с признанием в любви другим продуктовым сетям, в частности АТБ, Novus, Метро, Велика Кишеня.

В этом сегменте компания была фактически первопроходцем в Украине, хотя до нее такое делали мировые бренды, например Burger King в Финляндии.



Билборд с признанием в любви АТБ от "Сильпо" / Фото издания Village

Как Укрзализныця выстраивает эмоциональную связь с клиентами в соцсети

Несмотря на то, что "Укрзализныця" не является участником традиционной "маркетинговой войны" в соцсетях, как "Новая почта" и "Укрпочта", но она умеет тоже быть "легкой".

В 2021 году, в официальном Telegram-канале Укрзализныци, случайно появилось сообщение вроде "за молоком сбегаю". Такое сообщение вызвало оживленное обсуждение, а в компании на это ответили с юмором: "Молоко купили. Было вкусно".



Как отреагировали в Укрзализныце на ошибочный пост о молоке / Скриншот из соцсети Telegram

Кроме того, коммуникация государственной компании железнодорожного транспорта не менее резонансная в другом ключе: