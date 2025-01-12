Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на заявление компании "Киевстар" и на MZU.

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Новая стоимость тарифов Киевстар

С 15 января 2025 года Киевстар обновляет некоторые условия тарифов подписки. Изменения будут касаться таких тарифов как:

ТВІЙ Безлим;

ТВІЙ Максимум;

LOVE UA Магнит;

LOVE UA Свет 2024;

LOVE UA Свобода 2024;

LOVE UA Безлим 2024;

LOVE UA Песня 2024;

LOVE UA Сила 2024.

Оператор сообщит пользователям о подорожании и назовет новую стоимость тарифа.

В тарифах LOVE UA Песня 2024 и LOVE UA Сила 2024 будет унифицирована оплата интернета, в случае, когда гигабайты тарифа закончились, а пользователь продолжает им пользоваться. Так за 20 гривен в день пользования будет предоставляться безлимитный интернет без ограничения скорости. В роуминге стоимость интернета сверх тарифного объема составит 8 копеек за 1 мегабайт.

Абонентам тарифа ТВОЙ Безлим будут предоставляться дополнительные 12,2 гигабайта для пользования интернетом в странах роуминга.

Также произойдут изменения в стоимости звонков за границу. Тарифные минуты будут действовать на номера Бельгии, Норвегии и Швеции. Зато на номера Узбекистана, Израиля и Китая будут действовать стандартные тарифы.

Изменения стоимости тарифов Vodafone

Vodafone также планирует увеличить стоимость своих услуг с 13 января. Изменения связаны с увеличением цены для новых подключений на абонемент.

В частности, примерно на 40–60 гривен возрастет стоимость таких тарифов:

Vodafone Light+: 145 – 185 гривен на 4 недели;

Joice: 200 – 260 гривен на 4 недели;

Joice Start / Start Special 2023: 200 – 260 гривен на 4 недели;

Joice Pro 2023: 260 – 320 гривен на 4 недели;

Joice Max 2023: 330 – 390 гривен на 4 недели.

Точную стоимость услуг объявят после 13 января.

Напомним, в 2024 году услугой переноса мобильного номера воспользовались более 340 000 украинцев. Большинство людей стали пользователями выбрали lifecell, а Киевстар потерял аж 207 101 клиентов.