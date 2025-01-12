Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на заяву компанії "Київстар" та на MZU.

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Нова вартість тарифів Київстар

З 15 січня 2025 року Київстар оновлює деякі умови тарифів передплати. Зміни стосуватимуться таких тарифів як:

ТВІЙ Безлім;

ТВІЙ Максимум;

LOVE UA Магніт;

LOVE UA Світло 2024;

LOVE UA Свобода 2024;

LOVE UA Безлім 2024;

LOVE UA Пісня 2024;

LOVE UA Сила 2024.

Оператор повідомить користувачів про здорожчання та назве нову вартість тарифу.

У тарифах LOVE UA Пісня 2024 та LOVE UA Сила 2024 буде уніфікована оплата інтернету, у випадку, коли гігабайти тарифу закінчилися, а користувач продовжує ним користуватися. Так за 20 гривень у день користування буде надаватись безлімітний інтернет без обмеження швидкості. У роумінгу вартість інтернету понад тарифний обсяг становитиме 8 копійок за 1 мегабайт.

Абонентам тарифу ТВІЙ Безлім надаватимуться додаткові 12,2 гігабайта для користування інтернетом у країнах роумінгу.

Також відбудуться зміни у вартості дзвінків за кордон. Тарифні хвилини будуть діяти на номери Бельгії, Норвегії та Швеції. Натомість на номери Узбекистану, Ізраїлю та Китаю діятимуть стандартні тарифи.

Зміни вартості тарифів Vodafone

Vodafone також планує збільшити вартість своїх послуг з 13 січня. Зміни пов'язані зі збільшенням ціни для нових підключень на абонемент.

Зокрема, приблизно на 40–60 гривень зросте вартість таких тарифів:

Vodafone Light+: 145 – 185 гривень на 4 тижні;

Joice: 200 – 260 гривень на 4 тижні;

Joice Start / Start Special 2023: 200 – 260 гривень на 4 тижні;

Joice Pro 2023: 260 – 320 гривень на 4 тижні;

Joice Max 2023: 330 – 390 гривень на 4 тижні.

Точну вартість послуг оголосять після 13 січня.

Нагадаємо, у 2024 році послугою перенесення мобільного номера скористалися понад 340 000 українців. Більшість людей стали користувачами обрали lifecell, а Київстар втратив аж 207 101 клієнтів.