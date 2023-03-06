Почему Маттерхорн исчезнет из упаковки Toblerone

В 2017 году в Швейцарии был введен закон, ограничивающий использование швейцарского флага, а также других признаков швейцарского происхождения на продуктах питания, промышленных товарах и услугах, если они не производятся на территории страны.

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Так как компания по выработке шоколада Toblerone переносят, то и изображение вершины Маттерхорна тоже исчезнет из упаковки. Об этом заявил американский владелец кондитерского бренда, компания Mondelēz.

Редизайн упаковки будет модернизированным и обтекаемым логотипом горы, соответствующим геометрической и треугольной эстетике,

– сказал представитель Mondelēz газете Aargauer Zeitung.

Производимые в Швейцарии товары существенно дороже.

Согласно исследованиям, некоторые продукты с маркой "произведено в Швейцарии" продаются по цене на 20% выше, чем аналогичные товары другого происхождения. Что касается предметов роскоши, то цена на них растет до 50%.

В случае продуктов питания, а также шоколада, чтобы иметь возможность использовать в рекламе "сделано в Швейцарии", – 80% сырьевых ингредиентов должны быть получены из этой страны, и большая часть переработки должна происходить там же.

Для молока и продуктов на его основе необходимая квота составляет 100%, исключение составляют ингредиенты, которые не могут быть получены из Швейцарии, например какао.