Почему Маттерхорн исчезнет из упаковки Toblerone
В 2017 году в Швейцарии был введен закон, ограничивающий использование швейцарского флага, а также других признаков швейцарского происхождения на продуктах питания, промышленных товарах и услугах, если они не производятся на территории страны.
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Так как компания по выработке шоколада Toblerone переносят, то и изображение вершины Маттерхорна тоже исчезнет из упаковки. Об этом заявил американский владелец кондитерского бренда, компания Mondelēz.
Редизайн упаковки будет модернизированным и обтекаемым логотипом горы, соответствующим геометрической и треугольной эстетике,
– сказал представитель Mondelēz газете Aargauer Zeitung.
Производимые в Швейцарии товары существенно дороже.
Согласно исследованиям, некоторые продукты с маркой "произведено в Швейцарии" продаются по цене на 20% выше, чем аналогичные товары другого происхождения. Что касается предметов роскоши, то цена на них растет до 50%.
В случае продуктов питания, а также шоколада, чтобы иметь возможность использовать в рекламе "сделано в Швейцарии", – 80% сырьевых ингредиентов должны быть получены из этой страны, и большая часть переработки должна происходить там же.
Для молока и продуктов на его основе необходимая квота составляет 100%, исключение составляют ингредиенты, которые не могут быть получены из Швейцарии, например какао.