Чому Маттерхорн зникне з упакування Toblerone

У 2017 році у Швейцарії був впроваджений закон, що обмежує використання швейцарського прапора, а також інших ознак швейцарського походження на продуктах харчування, промислових товарах та послугах, якщо вони не виробляються на території країни.

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Тож оскільки компанія з вироблення шоколаду Toblerone переносять, то й зображення вершини Маттерхорну теж зникне з упакування. Про це заявив американський власник кондитерського бренду, компанія Mondelēz.

Редизайн упаковування буде модернізованим і обтічним логотипом гори, який відповідає геометричній і трикутній естетиці,

– сказав представник Mondelēz газеті Aargauer Zeitung.

Товари які виробляються у Швейцарії суттєво дорожчі

Згідно з дослідженнями, деякі продукти з маркою "зроблено у Швейцарії" продаються за ціною на 20% вищою, ніж аналогічні товари іншого походження. Що стосується предметів розкоші, то ціна на них зростає до 50%.

У випадку продуктів харчування, а й зокрема шоколаду, щоб мати змогу використовувати у рекламі "зроблено у Швейцарі", – 80% сировинних інгредієнтів повинні бути отримані з цієї країни, і більша частина переробки має відбуватися там же.

Для молока та продуктів на його основі необхідна квота становить 100%, виняток становлять інгредієнти, які не можуть бути отримані зі Швейцарії, наприклад, какао.