Отмечается, что такая динамика, прежде всего, обусловлена резким ростом стоимости энергоносителей. Ситуация повышает вероятность того, что всеобщая инфляция в стране вырастет еще больше.

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Немецкие производители вынуждены повышать цены на свои товары

По данным Федерального статистического управления Германии, цены производителей промышленной продукции в августе 2022 года выросли на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В месячной динамике подорожание товаров зафиксировано на уровне 7,9% против июля этого года.

При этом повышение цен было значительно более динамичным, чем ожидалось – аналитики прогнозировали рост на 37,1% год к году и на 1,6% в месячном измерении.

Стоимость энергоносителей для производственных предприятий Германии в августе в среднем была более чем вдвое выше аналогичного периода прошлого года – на 139%. Всего же за месяц цены на них выросли на 20,4%.

Между тем инфляция в крупнейшей экономике Европы сейчас составляет 8,8%, в том числе из-за отсутствия российских поставок ископаемого топлива после полномасштабного вторжения страны-агрессорки в Украину и ее энергетического шантажа.

К слову, цены производителей промежуточных товаров также значительно выросли – на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе из-за роста стоимости металлов в среднем на 19,9%.

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