Зазначається, що така динаміка передусім зумовлена різким зростанням вартості енергоносіїв. Ситуація підвищує ймовірність того, що загальна інфляція у країні зросте ще більше.

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Німецькі виробники вимушені підвищувати ціни на свої товари

За даними Федерального статистичного управління Німеччини, ціни виробників промислової продукції у серпні 2022 року зросли на 45,8% проти аналогічного періоду минулого року. У місячній динаміці, подорожчання товарів зафіксовано на рівні 7,9% проти липня цього року.

При цьому, підвищення цін було значно динамічнішим, ніж очікувалось – аналітики прогнозували зростання на 37,1% рік до року й на 1,6% у місячному вимірі.

Вартість енергоносіїв для виробничих підприємств Німеччини у серпні в середньому була більш ніж вдвічі вищою проти аналогічного періоду минулого року – на 139%. Всього ж за місяць ціни на них зросли аж на 20,4%.

Тим часом інфляція у найбільшій економіці Європи нині складає 8,8%, зокрема через брак російських поставок викопного палива після повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну та її енергетичного шантажу.

До слова, ціни виробників проміжних товарів також значно зросли – на 17,5% проти аналогічного періоду минулого року, зокрема через зростання вартості металів у середньому на 19,9%.

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