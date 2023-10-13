Конфискация активов россиянина на миллионы гривен

Львовская прокуратура ходатайствовала об аресте и конфискации имущества и корпоративных прав россиянина на 5 миллионов гривен. Активы уже передали в распоряжение АРМА.

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В собственности указанного россиянина были предприятия и имущественные комплексы в Крыму и на территории курортного города Трускавец Львовской области. Как установило следствие, в 2016 году его гостиница предоставлялась в распоряжение военнослужащим России. Сегодня эта гостиница до сих пор ведет свою деятельность и платит налоги оккупантам.

Ранее россиянин уже фигурировал в одном из дел о конфискации имущества. Тогда суд наложил арест на гостиницу в Трускавце. Цена объекта составляет около 6 миллионов гривен.

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Следовательно, общая стоимость бизнес-активов россиянина составляет почти 11 миллионов гривен.